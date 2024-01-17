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Mauro Icardi’nin dönüş tarihi belli oldu

Mauro Icardi’nin dönüş tarihi belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2024 - 17:23

Sakatlandığı açıklanan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı. Bu akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul’a dönecek olan Icardi’nin yarından itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak.

Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon’a gidecek. 21 Ocak Pazar günü 19.00’da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak.

Yıldız futbolcu bu süreçte 4 maç kaçırdı. Icardi; Süper Lig’de Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor ve Türkiye Kupası’nda yarın oynanacak Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamamış olacak.

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