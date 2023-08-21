Siyah-Beyazlılar CSKA Moskova’dan Baktiyor Zaınutdınov’u kadrosuna kattı!

Transfer temaslarını sürdüren Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar son olarak bir süredir gündeminde olan Kazakistanlı futbolcu Baktiyor Zainutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig’de 2. hafta oynadığı Pendikspor mücadelesinde 1-1’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta yaşanan bu puan kaybı moralleri bozarken, bir transfer gelişmesi yaşandı.
4 YILLIK ANLAŞMA
Siyah beyazlılar resmi kanallardan yaptğı açıklamayla CSKA Moskova’dan Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını TFF’ye bildirdi. 25 yaşındaki Kazakistanlı futbolcu için CSKA’ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
1 GOL 1 ASİST
CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.