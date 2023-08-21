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Siyah-Beyazlılar CSKA Moskova’dan Baktiyor Zaınutdınov’u kadrosuna kattı!

Siyah-Beyazlılar CSKA Moskova’dan Baktiyor Zaınutdınov’u kadrosuna kattı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ağustos 2023 - 17:41

Transfer temaslarını sürdüren Beşiktaş, bir isimde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar son olarak bir süredir gündeminde olan Kazakistanlı futbolcu Baktiyor Zainutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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