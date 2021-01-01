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Ala Tokel Sessiz Kaldı

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Ala Tokel Sessiz Kaldı
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22 Eylül 2021 - 12:47
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Oğulcan Engin’in YouTuber Ala Tokel ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ala Tokel, sorulara sessiz kaldı.

Bursa’dan gelen ailesiyle birlikte yemek yiyen Ala TokelOğulcan Engin ile aşk yaşadığı yönündeki iddiayı hatırlatan muhabirlere, “Bu konuda konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

Ala Tokel’in aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

YouTube’da 263 bin abonesi bulunan 27 yaşındaki sosyal medya fenomeninin milyonluk cipi dikkatlerden kaçmadı.

ALA TOKEL KİMDİR?
3 Aralık 1994’de dünyaya gelmiştir.  Ala Tokel’in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılının sonlarından itibaren adını sıkça duyduğumuz YouTuber Ala Tokel’in kendisine ait bir makyaj stüdyosu bulunuyor.

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun bir magazin dergisine yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

“TÜKETMEYE DEĞİL YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUM”

All dergisine konuşan oyuncu “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna, “Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.” yanıtını verdi.

Engin’in eski aşkının bu göndermesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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