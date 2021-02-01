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Ziya Selçuk İstifa Etmeye Sürüklendi !

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Ziya Selçuk İstifa Etmeye Sürüklendi !
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03 Ağustos 2021 - 17:12
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Saray’ın bir süredir yoğunlaşan müdahalelerinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u istifa aşamasına getirdiği bildirildi.

Sarayın Müdahaleleri Ziya Selçuk'u İstifaya Sürüklemiş

Öğretim Politikaları Kurulu ile MEB arasında gerilim sürekli büyüdü. Eğitime yönelik hemen her kararın bir süredir Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınması MEB’de rahatsızlık yarattı.

BAKAN’IN İSTEĞİ OLMADI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, 2021-2020 eğitim-öğretim yılının açılış tarihi olarak işaret ettiği 6 Eylül 2021 tarihinin Saray’a bağlı kurulca, “Uygun görülmediği” öğrenildi. Selçuk’un, okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesi yönündeki ısrarına karşın kurulun aksi görüş bildirmesi, iki kurum arasında var olan gerilimi daha da tırmandırdı.

SAHİP ÇIKILMADI

Görev süresi dolduğu için YÖK’ten ayrılan YÖK eski başkanı Yekta Saraç’ın, TBMM’de katıldığı komisyon toplantısında eğitim politikalarını ciddi şekilde eleştirmesinin ardından Bakan Selçuk’a, “Sahip çıkılmaması” da ipleri kopma noktasına getirdi.

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren kararların, “Eğitimde çift başlılık” nedeniyle alınamaması ise bardağı taşıran son damla oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un, “Hiçbir dediğimi yaptıramıyorum” sözleriyle bürokratlarına içinde bulunduğu durumu özetlediği öne sürüldü.

Göreve geldiği ilk zamanlarda atamalarda özgür bırakılan Bakan Selçuk’un, son dönemde hareket özgürlüğünün kısıtlandığı da iddialar arasında yer aldı.

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