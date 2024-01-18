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İmamoğlu’ndan ‘rüşvet operasyonu’ açıklaması

İmamoğlu’ndan ‘rüşvet operasyonu’ açıklaması
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ocak 2024 - 15:47

Büyükçekmece Belediyesi’ne bugün yapılan rüşvet operasyonunda aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’e destek geldi.

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