ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA DERBİ HEYECANI!

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu! Büyük çekişmeye sahne olan son 16 turunun ardından, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor, Galatasaray, Bodrum FK, Göztepe ve İskenderunspor çeyrek final bileti aldı.

Kupada seri başı olan takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor olurken, seri başı olmayan ekipler Galatasaray, Bodrum FK, Göztepe ve İskenderunspor oldu. Turnuva statüsü gereği aynı gruptan çıkan takımlar birbiriyle eşleşemeyeceği için Galatasaray’ın çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor ile eşleşmesi kesinleşti. Bu durum, futbolseverleri büyük bir derbi heyecanının beklediğine işaret ediyor!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Kura Çekimi Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30’da Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Bu önemli kura çekimi, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, çeyrek finaldeki büyük eşleşmeleri canlı yayında takip edebilecek.

Çeyrek Final Maçları Ne Zaman Oynanacak?

TFF’nin belirlediği takvime göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanacak.

Bu turda karşılaşmalar tek maç eleme sistemi ile oynanacak ve seribaşı takımlar ev sahibi avantajına sahip olacak. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak.

Çeyrek Finalde Hangi Takımlar Var?

📌 Seri Başı Takımlar:

Beşiktaş

Fenerbahçe

Trabzonspor

Konyaspor

📌 Seri Başı Olmayan Takımlar:

Galatasaray

Bodrum FK

Göztepe

İskenderunspor

Kurallar gereği, seri başı olan takımlar seri başı olmayan takımlarla eşleşecek. Bu durum, çeyrek finalde olası bir Beşiktaş-Galatasaray veya Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimalini güçlendiriyor.

Derbi Heyecanı Futbolseverleri Bekliyor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri, Türkiye’nin en büyük kulüplerini karşı karşıya getirebilir. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği kura çekimi, Fenerbahçe-Galatasaray veya Beşiktaş-Galatasaray gibi dev mücadeleleri ortaya çıkarabilir.

Kupada büyük heyecanın yaşanacağı bu turda, sürpriz yapan alt lig takımları Bodrum FK, Göztepe ve İskenderunspor’un nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar ve kura çekimi tarihi netleşti. 6 Mart’ta gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası eşleşmeler belli olacak ve 1-3 Nisan tarihlerinde büyük mücadeleler yaşanacak.

Futbolseverler, büyük derbiler ve sürpriz sonuçların beklendiği bu turu heyecanla beklerken, Türkiye Kupası’nın yeni şampiyonu kim olacak? sorusu şimdiden tartışılmaya başlandı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com