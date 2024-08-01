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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Ağustos 2024 - 14:47

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri açıklandı.

Monaco’daki kura çekimi Grimaldi Forum’da yapıldı.

FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ:

Slavia Prag (Deplasman)
Manchester United
Lyon,
AZ Alkmaar(Deplasman)
Union
Midtjylland (Deplasman)
Athletic Bilbao
Twente (Deplasman)

GALATASARAY’IN RAKİPLERİ:

Tottenham
Ajax (Deplasman)
Paok (Deplasman)
AZ Alkmaar(Deplasman)
Malmö
Elfsborg
Dinamo Kiev
RFS (Deplasman)

BEŞİKTAŞ’IN RAKİPLERİ:

Eintracht Frankurft
Ajax (Deplasman)
Maccabi Tel Aviv
Lyon (Deplasman)
Malmö
Bodo Glimt (Deplasman)

İŞTE TORBALAR:

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1. Torba: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.
2. Torba: Fenerbahçe, Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.
3. Torba: Galatasaray, Karabağ, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.
4. Torba: Beşiktaş, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, FCSB, RFS, Elfsborg.

YENİ FORMAT:

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon, Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi İsviçre modeline geçildi. Bu yeni sistemde, takımların maç sayısı 6’dan 8’e çıkacak. Lig aşamasında, her takım 4’ü iç sahada, 4’ü deplasmanda olmak üzere toplam 8 maç oynayacak.

Toplamda 36 takımın katıldığı kurada, her takım her torbadan 2 rakip çekildi.

Lig aşamasında ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Son 16 turuna çıkacak diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonucunda belirlenecek.

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