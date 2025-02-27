FENERBAHÇE GAZİANTEP’TE TAKILDI: GOLSÜZ BERABERLİK!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ve Fenerbahçe, Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, iki takım da sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Liderlik mücadelesi veren Fenerbahçe, bu beraberlikle önemli bir puan kaybı yaşarken, küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK ise güçlü rakibine karşı değerli bir puan aldı.

İLK YARI KONTROLLÜ GEÇTİ

Maçın ilk yarısı, iki takımın da temkinli oyunuyla geçti. Fenerbahçe, kanat organizasyonlarıyla Gaziantep FK savunmasını aşmaya çalışırken, ev sahibi ekip hızlı kontrataklarla pozisyon aradı.

13. dakikada Dusan Tadic’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kaleci Nita’da kaldı.

Dusan Tadic’in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, kaleci Nita’da kaldı. 27. dakikada Gaziantep FK’nın tehlikeli atağında, Markovic’in şutu üst direkten döndü.

Gaziantep FK’nın tehlikeli atağında, Markovic’in şutu üst direkten döndü. 45+2. dakikada Fred’in kullandığı serbest vuruş, direğin hemen yanından auta çıktı.

İlk 45 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe daha fazla topla oynayan taraf oldu.

İKİNCİ YARI TEMPO YÜKSELDİ AMA GOL GELMEDİ

İkinci yarıda, Fenerbahçe oyunun kontrolünü daha fazla eline aldı. Teknik Direktör İsmail Kartal, hücum hattına taze kan katmak için 45. dakikada Edin Dzeko’yu oyuna aldı. Ancak Gaziantep FK savunması disiplinli bir oyun sergileyerek rakibine fazla pozisyon vermedi.

65. dakikada Osayi-Samuel’in sol kanattan yaptığı orta, ceza sahasında Dzeko ile buluştu ancak kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Osayi-Samuel’in sol kanattan yaptığı orta, ceza sahasında Dzeko ile buluştu ancak kafa vuruşu az farkla auta gitti. 78. dakikada Gaziantep FK’da Maxim’in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Livakovic tarafından kornere çelindi.

Gaziantep FK’da Maxim’in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Livakovic tarafından kornere çelindi. 88. dakikada Fenerbahçe penaltı bekledi! Ceza sahasında Dzeko’nun düşürülmesi sonrası hakem devam kararı verdi.

Maçın son dakikalarında Fenerbahçe baskısını artırsa da Gaziantep FK savunması direnç gösterdi ve mücadele 0-0 sona erdi.

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ, GAZİANTEP FK DİRENÇ GÖSTERDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir puan kaybı yaşarken, Gaziantep FK kümede kalma mücadelesinde değerli bir puan almış oldu.

📊 Puan Durumu Güncellemesi:

Fenerbahçe, 27. hafta itibarıyla puanını X’e yükseltti ancak liderlik koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Gaziantep FK ise puanını X yaptı ve düşme hattından kurtulma yolunda önemli bir adım attı.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Kadıköy’de Sivasspor’u ağırlayacakken, Gaziantep FK ise deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr