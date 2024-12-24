HAZAL KAYA BEL FITIĞI AMELİYATI OLDU

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, uzun süredir yaşadığı bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. İki çocuk annesi olan Kaya, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duygularını takipçileriyle paylaştı.

“ARTIK AĞRISIZ BİR HAYATIM OLACAK”

Hazal Kaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “2008-2009 yıllarında ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi sırasında tanıştığım çok muhterem bel fıtığımla bugün yollarımızı ani bir şekilde ayırdık. Bir buçuk yıldır bana zor anlar yaşattı. Artık ağrısız bir hayatım olacak diye umuyorum. Pardon, oldu bile! Ve öyle de oldu,” diyerek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

HAYRANLARDAN DESTEK MESAJLARI

Ameliyat haberini duyan hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları gönderdi. Kaya’nın, başarılı bir ameliyat geçirmesinden dolayı mutluluklarını dile getiren takipçileri, oyuncunun en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni etti.

YENİ PROJELER İÇİN HAZIRLANIYOR

Sağlık sorununu geride bırakan Hazal Kaya’nın, iyileşme sürecinin ardından yeni projelerle ekranlara dönmesi bekleniyor. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları, hayranları arasında heyecan yarattı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/