Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Zeynep Bastık’ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı

Zeynep Bastık’ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı
0 views
11 Kasım 2022 - 13:45
AVM’de karşılaştığı Zeynep Bastık isimli şarkıcının yanına giden genç kadın ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Genç kadın yaşadıklarını ve Zeynep Bastık tepkisini ifşa etti. Zeynep Bastık’ın ifşa videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Genç kadın, “Sizce Zeynep Bastık’ın yanına gidince bizi kovmuş mudur?” diye sordu ve anlattı.

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 1

İstanbul’da şarkıcı Zeynep Bastık ile alışveriş yaptığı bir AVM’de karşılaşan genç kadın yaşadığını iddia ettiği olayı sosyal medyadan paylaştığı video ile anlattı.

124

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 2

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti.

224

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 3

Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı;

“Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şuan müsait değilim, alışveriş yapıyorum.

324

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 4

Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

424

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 5

Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bi kal geldi bana, sonra gitti bi anda.”

524

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 6

Genç kızın şarkıcı Zeynep Bastık’la yaşadıklarını anlattığı video, sosyal medyada 2 milyona yakın izlendi.

624

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 7

724

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 8
824

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 9

İşte Zeynep Bastık’ın birbirinden cesur pozları…

924

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 10
1024

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 11
1124

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 12
1224

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 13
1324

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 14
1424

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 15
1524

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 16
1624

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 17
1724

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 18
1824

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 19
1924

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 20
2024

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 21
2124

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 22
2224

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 23
2324

Zeynep Bastık'ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı - Sayfa 24

2424

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi’nin Türk sevgilisi…Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi’nin Türk sevgilisi…
Elçin Sangu son haliyle sevenlerini korkuttuElçin Sangu son haliyle sevenlerini korkuttu
Melis Sezen, DERİMOD’un yüzü olduMelis Sezen, DERİMOD’un yüzü oldu
Zeynep Bastık konserini yarıda kesip sitem etti! “Güvenliğimden endişe ettiğim için…”Zeynep Bastık konserini yarıda kesip sitem etti! “Güvenliğimden endişe ettiğim için…”
benim ne giydiğim değil de neyi hissettim konuşan insanlara ihtiyacım varbenim ne giydiğim değil de neyi hissettim konuşan insanlara ihtiyacım var
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sütyensiz tarzı çok konuşulmuştu! Podyumların kraliçesi bu sefer frikik vermekten kurtulamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zeynep Bastık’ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi’nin Türk sevgilisi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı! Listenin ilk sırası şaşırttı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu! Zirveyi gören gözlerine inanamadı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Özer’den ‘ara tatil’ mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yurtlarda deprem tatbikatı
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Özer’den ‘ara tatil’ mesajıKasım 11, 2022-1:07 pm
10 yaşındaki öğrenciyi sınıf arkadaşları dövdü, anne isyan etti: Parmakları kırıldı, saçları koparıldıKasım 11, 2022-1:05 pm
İmamoğlu davası 14 Aralık’a ertelendiKasım 11, 2022-1:03 pm
Türk Devletleri Teşkilatı üyesi 7 ülkede fidan dikildiKasım 11, 2022-1:01 pm
Lojistikte ‘üniversite-özel sektör’ işbirliğiKasım 11, 2022-10:02 am
Avcılar’da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskınKasım 11, 2022-10:01 am
Sosyal medyada başlayan tartışma sokağa taştı! Silahla çatıştılarKasım 11, 2022-9:58 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !