Zeynep Bastık’ın ifşa videosunu milyonlar izledi! Genç kız tek tek anlattı

AVM’de karşılaştığı Zeynep Bastık isimli şarkıcının yanına giden genç kadın ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Genç kadın yaşadıklarını ve Zeynep Bastık tepkisini ifşa etti. Zeynep Bastık’ın ifşa videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Genç kadın, “Sizce Zeynep Bastık’ın yanına gidince bizi kovmuş mudur?” diye sordu ve anlattı.

İstanbul’da şarkıcı Zeynep Bastık ile alışveriş yaptığı bir AVM’de karşılaşan genç kadın yaşadığını iddia ettiği olayı sosyal medyadan paylaştığı video ile anlattı.

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NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI Önce şarkıcının yanına gidip gitmemekte kararsız kaldığını belirten genç kadın, daha sonra gidip konuşmaya karar verdiğini belirtti.

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Genç kadın yayınladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı; “Gittim yanına tatlı tatlı, merhaba fotoğraf çekilebilir miyiz dedim, sonra elinde 2 parça kıyafet vardı ve dedi ki şuan müsait değilim, alışveriş yapıyorum.

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Sonra ben dedim ki isterseniz ben elinizdekileri tutabilirim, sonra o da gerek yok dedi, ama böyle kaba söyledi.

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Sonra arkasını döndü, kıyafet almaya uzandı sanırım, sonra çekemedi ben aldım kıyafeti ve verdim kendisine, teşekkür bile etmedi, böyle bi kal geldi bana, sonra gitti bi anda.”

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Genç kızın şarkıcı Zeynep Bastık’la yaşadıklarını anlattığı video, sosyal medyada 2 milyona yakın izlendi.

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İşte Zeynep Bastık’ın birbirinden cesur pozları…

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