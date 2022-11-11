Dünya bunu konuşuyor! Wanda Nara deliye döndü, işte Icardi’nin Türk sevgilisi…

Arjantinli güzel ile geçtiğimiz günlerde ayrılığını duyuran yıldız oyuncunun inişli çıkışlı bu ilişkisi dünya basınında da geniş yer bulurken, İngiltere’de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezon öncesi Galatasaray’ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, 9 yıldır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile beklenmedik bir şekilde ayrıldıklarını açıklamış, ikilinin bu ayrılıkları sonrası birçok iddia ortaya atılmıştı.

1 43

Özellikle Beşiktaş derbisine kadar futbol dışında birçok konu ile gündeme gelen yıldız oyuncunun eşinden ayrılma sebebi olarak Nara’nın Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

2 43

Bunlar yaşanırken Wanda Nara, İtalya’da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunmuş, Arjantinli medyatik güzel Mauro Icardi hakkında konuştuğu anlarda gözyaşlarına hakim olamamıştı.

3 43

Wanda Nara yaptığı açıklamada “Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

4 43

ICARDI OTELE ALINMADI Yaşanan bu olayların ardından Icardi’nin kulüpten özel izin alarak Arjantin’e gittiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun Wanda Nara’yı barışmaya ikna etmek için ülkesine gittiği belirtilmişti.



5 43

Icardi’nin o tarihlerde Wanda Nara’nın otelinin önünde görüntüleri ortaya çıkmış, yıldız futbolcu güvenlikler tarafından içeri alınmadı. Gossipeame’nin paylaştığı görüntülerde Icardi’nin otelin önüne geldiği fakat kendisini içeriye almayan güvenlik görevlileriyle tartıştığı görülüyordu.

6 43

Öte yandan Mauro Icardi’nin Arjantinli aktris China Suarez ile eşinin aldattığı ve bu durumun ayrılığa sebep olduğu konuşulurken Wanda Nara bu konu hakkında “Onun hakkında her şeyi biliyordum. Onun ne telefonunu kurcaladım ne de bunu konu hakkında bir arayışa girdim. Ama bu durumun farkındaydım.

7 43

Oturduk Icardi bana ‘Sana bu durumu anlatmak istiyorum’ dedi. Icardi, canınızı acıtsa da size doğruları söyleyen biri. Bu yüzden onunla hemen hemen her zaman tartışırım, çünkü o size doğruyu söyleyen biri, canını acıtsa da. Bana birini gördüğünü söyledi. China Suarez’den bahsediyorum” şeklinde konuşmuştu.

8 43

Tüm bunlar yaşanırken, Wanda Nara Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda son oynadığı Ofspor maçına gelmiş ve maçı eski eşi ile birlikte izlemesinin ardından sosyal medya hesabından İstanbul’da olduğunu gösteren gönderiler paylaşmıştı.

9 43

İstanbul’dan taşındığı bilinen Nara, İstanbul’dan yaptığı bir diğer paylaşıma ise ‘Yeni ev’ notunu düşmüştü. Bu durumun nedeni de ortaya çıktı.

10 43

O HABER SONRASI ÇILGINA DÖNDÜ! İngiltere’nin ünlü gazetesi The Sun’da çıkan bir haber sonrası Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın adeta çılgına döndüğü öğrenildi.

11 43

The Sun’ın haberine göre; 29 yaşındaki yıldız oyuncu Mauro Icardi, ünlü Türk aktris Devrim Özkan ile bir birliktelik yaşıyor. Haberde ikilinin el ele görüntülendiği belirtilirken, “29 yaşındaki Icardi’nin şimdi de Türk oyuncu Devrim Özkan ile birlikte” ifadeleri yer aldı.

12 43

İSTANBUL’A DÖNDÜ! Ortaya atılan bu iddiaların ardından oldukça sinirlendiği öne sürülen Nara’nın bu sebeple İstanbul’a tekrar taşındığı da gelen bilgiler arasında.



13 43

Devrim Özkan…

14 43

15 43

16 43

17 43

18 43

19 43

20 43

21 43

22 43

23 43

24 43

25 43

26 43

27 43

28 43

29 43

30 43

31 43

32 43

33 43

34 43

35 43

36 43

37 43

38 43

39 43

40 43

41 43

42 43