Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Aslı Zen, Selen Görgüzel’i hedef aldı: Parası neyse verelim…

Aslı Zen, Selen Görgüzel’i hedef aldı: Parası neyse verelim…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
24 Mayıs 2023 - 16:35

Sahne aldığı bir mekanda Kayahan’ın “Seni Versinler Ellere” şarkısını canlı olarak okuyan ve performansı hiç beğenilmeyen Selen Görgüzel’e bir tepki de Aslı Zen’den geldi. Bir davette Görgüzel hakkında konuşan Zen, “Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Yol yakınken dön bu yoldan” dedi.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de adından söz ettiren Selen Görgüzel, geçtiğimiz haftalarda bir sahnesinde Kayahan’ın ‘Seni Versinler Ellere’ parçasını seslendirmiş ancak performansı hiç beğenilmemişti.

Birçok ünlü ismin hedefi olan Görgüzel’e bir yorum da Aslı Zen‘den geldi.

Bir davette görüntülenen ve ayaküstü 2. Sayfa muhabiriyle sohbet eden Aslı Zen, Selen Görgüzel için açtı ağzını yumdu gözünü. Görgüzel’in şarkı söylememesi gerektiğini söyleyen Zen, “Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Güzel bir kız, giyinip süslensin ve kendi sesine göre şarkılar söylesin.”

“Olacak iş mi? Selen Görgüzel bana trilyon verse ona şarkı vermeyeceğim. Talep de gelmişti… Hamdi Alkan’ın eski eşi Canan Hoşgör benim çok yakın bir arkadaşım. O sebepten de Hamdi Alkan’ın tarafında neleri olduğunu biliyorum.”

“Selen’in de şarkı söylediğini öğrenince bir baktım ama herkes şarkı söylemesin, söyletmeyin. Her püsküllü giyen şarkı söylemesin. Söylediği şarkı Kayahan’ın… “

“Bazen ben bile sesimi güvendiğim halde cesaret edemiyorum. Bu adamın çok emeği var, yazık etmeyelim. Yol yakınken dön bu yoldan.”

Yakın zamanda 3. kez nikah masasına oturan Aslı Zen, ikinci kez çocuk sahibi olmak istediği için evlendiğini ve tüp bebek tedavisi görmeye başladığını söyledi. Anne olmak istediğini söyleyen 45 yaşındaki şarkıcı, “Hastanede nikah olmadan tüp bebek tedavisi yapılmıyor. Bu yüzden de düğün falan yapmadık” dedi.

KAYNAK:posta.com.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlarCumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar
Tülin Şahin’in yalıdan taşınma sebebi gündem olduTülin Şahin’in yalıdan taşınma sebebi gündem oldu
Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu!Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu!
Muharrem İnce’den seçim öncesi kritik görüşme! MYK’yı topluyor…Muharrem İnce’den seçim öncesi kritik görüşme! MYK’yı topluyor…
Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden “Puşkaş Ergun” hayatını kaybettiFenerbahçe’nin efsane isimlerinden “Puşkaş Ergun” hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zelenski’nin umutla beklediği haber geldi… Rusya’dan sert çıkış: Vururuz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Zen, Selen Görgüzel’i hedef aldı: Parası neyse verelim…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seçil Çiftçi’den kan donduran itiraf! Korkunç külotlu çorap detayı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tülin Şahin’in yalıdan taşınma sebebi gündem oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kurye beklerken kapınızı polis çalabilir! Trendyol dataları paylaştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce’den seçim öncesi kritik görüşme! MYK’yı topluyor…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden “Puşkaş Ergun” hayatını kaybetti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Enner Valencia’nın menajerinden karar günü açıklaması
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !