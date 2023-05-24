Aslı Zen, Selen Görgüzel’i hedef aldı: Parası neyse verelim…

Sahne aldığı bir mekanda Kayahan’ın “Seni Versinler Ellere” şarkısını canlı olarak okuyan ve performansı hiç beğenilmeyen Selen Görgüzel’e bir tepki de Aslı Zen’den geldi. Bir davette Görgüzel hakkında konuşan Zen, “Sinirlerim bozuluyor. Neyse parası verelim de bu kızcağız söylemesin. Yol yakınken dön bu yoldan” dedi.