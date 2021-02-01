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Gonca Vuslateri Yaşadığı Tacizi Anlattı: O..pu Ben Senin Hayranınım

Gonca Vuslateri Yaşadığı Tacizi Anlattı: O..pu Ben Senin Hayranınım
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06 Aralık 2021 - 16:11

Gonca Vuslateri Yaşadığı Tacizi Anlattı: O..pu Ben Senin Hayranınım

 

Oyuncu Gonca Vuslateri, bir kargo şirketi çalışanının tacizine maruz kaldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

 

 

Vuslateri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gündemim: Black Friday için ekstra elemanlar alan bir kargo şirketinden adresime teslim yapan kişi kişisel Instagram hesabında fotoğraflarımı paylaşan ‘Eve geldim yoksun epilepsi geçiricem artık nerdesin’ gibi cümleler yazan bir sapık çıktı.. Şirket vs her yer arandı, anlatıldı, izah edildi. Fakat adam delirdi ve ‘or.. ben senin hayranınım sen kimsin beni ifşa ediyorsun’ gibi tehditlere başladı. Menajerim ve avukatım Şeyde Yıldırım devreye girdi artık bugün ve elbette bu şirketin de sorumluluğu. Üstelik en sık çalıştığımız şirket. Bu talihsiz konudan anladım ki bu ülkede kadın olmak çok zor.” ifadesini kullandı.
 

 

 

Vuslateri paylaşımlarında şunları kaydetti:
“Hele ki böyle durumlarda kim olursak olalım. Fakat kamuya mal olmuş bir kimlik olduğunda işler her zaman daha da tehlikeli.. O güvenlik görevlili apartmanlara özenmesek de biliyoruz ki hepimiz oralara gideceğiz sonunda.

 

 

 

Bu ülkedeki can güvenliği tehditleri mahalle kültürünü bitirecek belli ki. Ve biliyorum ki kapımda cirit atsa ve dalaşsak, kendimi savunurken adama zarar versem ‘Ben haksızım.’ Can güvenliğimden emin olmadığım bu gece kapımın önüne emniyet ve güvenlik eşlik etsin diye gerekli yasal taleplerimi dile getiriyorum. Bilsin ki o her kimse yalnız değilim. Buradan o tehditlere de selamlar, sevgiler.. Mahkemede görüşeceğiz.. Adam arada yazıp tehdit edip duruyor arada siliyor.. hepsini takip ediyoruz.”
 

 

 

Vuslateri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gündemim: Black Friday için ekstra elemanlar alan bir kargo şirketinden adresime teslim yapan kişi kişisel Instagram hesabında fotoğraflarımı paylaşan ‘Eve geldim yoksun epilepsi geçiricem artık nerdesin’ gibi cümleler yazan bir sapık çıktı.. Şirket vs her yer arandı, anlatıldı, izah edildi. Fakat adam delirdi ve ‘or.. ben senin hayranınım sen kimsin beni ifşa ediyorsun’ gibi tehditlere başladı. Menajerim ve avukatım Şeyde Yıldırım devreye girdi artık bugün ve elbette bu şirketin de sorumluluğu. Üstelik en sık çalıştığımız şirket. Bu talihsiz konudan anladım ki bu ülkede kadın olmak çok zor.” ifadesini kullandı.
 

 

 

Vuslateri paylaşımlarında şunları kaydetti:
“Hele ki böyle durumlarda kim olursak olalım. Fakat kamuya mal olmuş bir kimlik olduğunda işler her zaman daha da tehlikeli.. O güvenlik görevlili apartmanlara özenmesek de biliyoruz ki hepimiz oralara gideceğiz sonunda.

 

 

 

Bu ülkedeki can güvenliği tehditleri mahalle kültürünü bitirecek belli ki. Ve biliyorum ki kapımda cirit atsa ve dalaşsak, kendimi savunurken adama zarar versem ‘Ben haksızım.’ Can güvenliğimden emin olmadığım bu gece kapımın önüne emniyet ve güvenlik eşlik etsin diye gerekli yasal taleplerimi dile getiriyorum. Bilsin ki o her kimse yalnız değilim. Buradan o tehditlere de selamlar, sevgiler.. Mahkemede görüşeceğiz.. Adam arada yazıp tehdit edip duruyor arada siliyor.. hepsini takip ediyoruz.”
 

 

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