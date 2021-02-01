Gonca Vuslateri Yaşadığı Tacizi Anlattı: O..pu Ben Senin Hayranınım

Vuslateri paylaşımlarında şunları kaydetti:

“Hele ki böyle durumlarda kim olursak olalım. Fakat kamuya mal olmuş bir kimlik olduğunda işler her zaman daha da tehlikeli.. O güvenlik görevlili apartmanlara özenmesek de biliyoruz ki hepimiz oralara gideceğiz sonunda.