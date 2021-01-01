Çavuşoğlu’ndan AB ziyaretiyle ilgili açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetinin Türkiye’ye ziyaretine ilişkin “Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu” dedi.

Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Birliği heyetinin Türkiye’ye ziyaretine ilişkin “Dar kapsamlı ve heyetler arası görüşmelerde her iki tarafta düşüncelerini ifade ettiler. Son derece verimli bir görüşme oldu” dedi.

“TÜRKİYE İLK DEFA MİSAFİR AĞIRLAMIYOR”

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzenine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, “Türkiye köklü bir devlettir, ilk defa misafir ağırlamıyor. Türkiye’de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Her ziyarette ziyaret öncesi protokolcüler bir araya gelir düzenleme konusunda görüşmeler yaparlar. Protokolde AB tarafının burada talepleri karşılanmıştır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır.” ifadelerini kullandı.