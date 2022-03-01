Zelenskiy meydan okudu: Karadeniz’in dibini görecekler!

Rusya’nın askeri harekatı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den son dakika açıklaması geldi. 16 bin gönüllü savaşçının Ukrayna’ya geldiğini belirten Zelenskiy, Rusya’ya yönelik ise “Karadeniz’in dibini görecekler” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu sekizinci günde devam ederken, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den son dakika açıklamaları geldi. Rusya’ya adeta rest çeken Zelenskiy, “Taktik değiştirmek zorunda kalıyorlar. Bizim topraklarımızda ciddi bir şey yapamadıklarını kabul etmeleri lazım. Karadeniz’in dibini görecekler.” dedi. Zelenskiy ayrıca, 16 bin gönüllünün Ukrayna saflarında savaşmak için geleceğini de ekledi. İşte son dakika gelişmesini detayları…

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, ortaklarından ve gerçek dostlarından günlük olarak silah aldıklarını belirtti.

AA’nın haberine göre, her geçen gün kendilerine daha fazla ve daha güçlü silahların verildiğini bildiren Zelenskiy, “Ukrayna’ya yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı geliyor. İlk kafileleri artık ülkeye ulaşmak üzere. Onlar bizim özgürlüğümüzü, hayatımızı korumak için geliyor.” dedi.

Zelenskiy, 27 Şubat’ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna’nın dostlarına seslenerek Ukrayna’yı ve Avrupa’yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

Yabancıların orduda 2016’dan beri gönüllü olarak savaşabilmesinin mümkün olduğu ülkede, “Ukrayna’nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon” isminde yabancılardan oluşan bir alt birlik oluşturulmuştu.

“KARADENİZ’İN DİBİNİ GÖRECEKLER”

Sıcak bölgeden haberler paylaşan gazeteci Gulsum Khalilova’nın aktardığına göre, savaşın sekizinci gününde son duruma ilişkin bilgiler de veren Zelenskiy, Rusya’ya meydan okuyarak “Karadeniz’in dibini görecekler” dedi.

İşte Zelenskiy’nin açıklamalarından öne çıkanlar:

2 yıl önce Ukrayna’da ilk korona kaydı alınmıştı. Bu zaman gerçekten çok zor geçti. Biz buna karşı iyi bir mücadele vermiştik. 1 hafta önce bizim ülkemize işgal yapıldı, Rusya bizim egemen topraklarımıza girdi. Psikolojik kompleksleri sergileyen değer askeri araçlarla ciddi bir saldırı oldu. Biz gerçekten güçlü olmaya devam ediyoruz. Onlar taktiklerini değiştirmek zorunda kalıyor. Onlar bizim topraklarımızda ciddi bir şey yapamadıklarını kabul etmesi lazım. Ruslar Odessa’yı yok etmek istiyor. Onlar Karadeniz’in dibini görecekler. Buna layıklar. Siz bizim şehirlerimizi, insanlarımızı yok etmek için geliyorsunuz. Elektriği de alıyorsunuz, susuz da bırakıyorsunuz, ilaçlarımızı da alıyorsunuz. Kendi ülkenizde bize karşı propaganda yapıyorsunuz. Bugün biz herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Biz her evi, her şehri yenileyeceğiz.

Ukrayna yurt dışından silahları almaya devam ediyor ve destek büyüyor. Biz çok zor bir dönemden geçiyoruz.