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Derya Uluğ yoğun bakıma kaldırıldı

Derya Uluğ yoğun bakıma kaldırıldı
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22 Aralık 2021 - 15:24

Derya Uluğ yoğun bakıma kaldırıldı

‘Okyanus’ şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Derya Uluğ’dan çok üzücü bir haber geldi.

Derya Uluğ yoğun bakıma kaldırıldı

ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Uluğ’un durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı.

Tedavisinin sona ermesinin ardından Uluğ, taburcu edildi.

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