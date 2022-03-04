Putin’in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! “Şeytanın kızı”

PUTİN’E BENZERLİĞİNE VURGU YAPILDI

Yorumların bir kısmında ise Luiza’nın, Putin’e çok benzediğine yer verildi. Bir kullanıcı, Luiza’ya “Fare gibi sığınakta mı oturuyorsunuz?” yazarken, bir diğeri de “Katilin, savaş suçlusunun, psikopatın ve uyuşturucu bağımlısının kızı” dedi. Bazı kullanıcılar da genç kızın fotoğraflarına Ukrayna bayrağına atıfta bulunan emojiler bıraktı.