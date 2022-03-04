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Putin’in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! “Şeytanın kızı”

Putin’in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! “Şeytanın kızı”
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03 Mart 2022 - 15:19

Putin’in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! “Şeytanın kızı”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar önce yasak aşk yaşadığı Svetlana Krivonogikh’ten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı Luiza, sosyal medyada linç edildi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında genç kıza sosyal medyada kötü yorumlar yapıldı.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 1

Özel yaşantısını uluslararası kamuoyundan gizleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000’lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh’ten olduğu iddia edilen kızı Luiza Krivonogikh, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 2

“ŞEYTANIN KIZI”

Rusların Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı, Luiza’nın paylaşımlarına kötü yorumlar yapmaya başladı. St. Petersburg’da öğrenci olan 18 yaşındaki Luiza’ya “Şeytanın kızı” lakabı takıldı.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 3

PUTİN’E BENZERLİĞİNE VURGU YAPILDI

Yorumların bir kısmında ise Luiza’nın, Putin’e çok benzediğine yer verildi. Bir kullanıcı, Luiza’ya “Fare gibi sığınakta mı oturuyorsunuz?” yazarken, bir diğeri de “Katilin, savaş suçlusunun, psikopatın ve uyuşturucu bağımlısının kızı” dedi. Bazı kullanıcılar da genç kızın fotoğraflarına Ukrayna bayrağına atıfta bulunan emojiler bıraktı.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 4

PUTIN’İN DİLLERE DESTAN YASAK AŞKI

Rus basınına göre Putin ile Svetlana Krivonogikh’in ilişkileri 90’lı yılların sonunda başladı. O dönem St. Petersburg’ta yaşayan Krivonogikh üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 5

Lyudmila Putina ile evli olan Rusya lideri Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) başında bulunuyordu. İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, ilerleyen yıllarda Svetlana bir milyonere dönüştü.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 6

Krivonogikh; Soçi, St. Petersburg ve Moskova’daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank’taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor. Ancak Kremlin iddiaları reddederken, Putin konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 7
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 8
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 9
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 10
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 11
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 12
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 13
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 14
Putin'in yasak aşkından olan kızı sosyal medyada linç ediliyor! "Şeytanın kızı" - Sayfa 15

 

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