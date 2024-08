Zehra Güneş’in Atatürk sözleri gündem oldu!

A Milli Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları’nda yine göğsümüzü kabartan sonuçlara imza atıyor. Son olarak Çin engelini geçip adlarını yarı finale yazdırdılar, tarihi bir başarıya imza attılar.

Şimdi İtalya ile karşı karşıya gelip, finale çıkmak, gümüş madalyayı garantilemek istiyorlar.

Dev karşılaşma 8 Ağustos Perşembe günü (yarın) oynanacak, saat 21.00’de başlayacak.

Ay-Yıldızlı kızlarımız sahadaki başarılı performanslarının yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını da her fırsatta dile getiriyorlar.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından Zehra Güneş de Atatürk’e olan sevgisini hiç çekinmeden dile getiren isimlerden.

Zehra Güneş, 19 Mayıs’taki Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özel programında NTV’de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programına konuk olmuştu.

Zehra’nın, Atatürk ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

Güneş’in çok sayıda etkileşim alan Atatürk paylaşımı şöyle.

“Biz Türk Kadınları sadece sporcu olarak değil; ülkemizde yer aldığımız her alanda, her işte ülkemiz için çabalayıp elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizin aydınlık yüzü olacak işlere imza atmaya çalışıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kızları olarak belki biz daha fazla öne çıkıyor olabiliriz ama hepimiz çok kıymetli ve çok güzel işler yapıyoruz.

O yüzden “Ne Mutlu Türküm Diyene!” sözü galiba benim için ayrıca çok çok değerli.

Türk kadınlarının sesinin daha fazla çıktığı zamanlarda bunların başrollerinden biri olmak benim için çok çok gurur verici bir şey.

Umarım önümüzdeki yıllarda da daha fazla kürsüde bulunup altın madalyayı kazanırken küçüklerimize ışık olup onların yollarını açabiliriz.”