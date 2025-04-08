Murat Ceylan Kalbini Teşkilat Oyuncusuna Kaptırdı!

Survivor’ın yakışıklı sunucusu Murat Ceylan, her sezon olduğu gibi bu yıl da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ancak bu sefer Murat Ceylan’ın gündemde olma sebebi, sadece Dominik’ten yaptığı paylaşımlar değil. Ünlü sunucu, kalbini Teşkilat dizisinin güzel oyuncusu Gizem Güneş’e kaptırdı!Murat Ceylan’ın yeni sevgilisi Gizem Güneş, geçtiğimiz ay Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından gündeme gelmişti. Güneş, dizide Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Altay karakterinin kız kardeşi Selen’i canlandırıyordu. İkilinin ilişkisi, Murat Ceylan’ın Instagram hesabında paylaştığı romantik fotoğraflarla resmen duyuruldu.Murat Ceylan ve Gizem Güneş’in Aşkı Herkesin Dilinde!Ekranların sevilen yüzü Murat Ceylan, sunuculuğu ile olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Survivor yarışmasında başladığı serüvenin ardından ekranlarda izleyicinin beğenisini kazanan Ceylan, yeni aşkıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Gizem Güneş’in de Teşkilat’tan ayrılmasının ardından, bu ilişki medya dünyasında bomba etkisi yarattı.Çiftin, sevgililiklerini sosyal medya üzerinden duyurması büyük ilgi uyandırırken, Murat Ceylan ve Gizem Güneş’in ilişkisi şimdiden merak konusu oldu. İkilinin aşkı, hayranlarının büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.Kaynak: www.medyaradar.net