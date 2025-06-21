İrem Derici’den: “O Kadar Vicdansızsınız Ki…”

Ünlü şarkıcı İrem Derici, anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan için sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. 30 yaşındaki Candan, uzun süredir mücadele ettiği yeme bozukluğu hastalığı sonucu 23 kiloya kadar düşmüş ve geçtiğimiz gün yaşamını yitirmişti.

“Gitti İşte… Anlamadınız”

İrem Derici, hastane odasından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

“Kolaydı değil mi? Gitti işte… Ailesi ağlar ardından ancak. O kadar vicdansızsınız ki anlayamadınız intiharın son raddesini. Nihal mutlu oldu. Ben bunu zor yendim, belki hala yenemedim.”

Bu sözleriyle hem psikolojik rahatsızlıkların ciddiyetine, hem de sosyal medya linç kültürüne dikkat çekti.

2017’de Yoğun Bakıma Alınmıştı

İrem Derici, 2017 yılında anoreksiya nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüştü. Paylaştığı fotoğrafa,

“2017. Özel odaya çıktığımda ilk çektirdiğim fotoğraf. 5-6 kilo almış halimdi bu. Kimin ne yaşadığını bilemezsiniz…” notunu düştü.

O dönemde bağışıklık sistemindeki çöküş nedeniyle hastaneye yatırılan Derici, yaşadığı süreci yıllar sonra da zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Anoreksiya Nervoza: Hayati Tehlike Taşıyan Bir Hastalık

Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesine neden olan anoreksiya nervoza, kişinin kilo alma korkusuyla yemek yemeyi ciddi biçimde kısıtladığı bir yeme bozukluğudur. Zamanla beden algısında bozulmaya, organ yetmezliğine ve hatta ölümle sonuçlanan ağır sağlık sorunlarına yol açabilir.