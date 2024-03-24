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Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı? Gerçek ortaya çıktı

Gönül Yazar hastaneye mi kaldırıldı? Gerçek ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mart 2024 - 14:22

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen 87 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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