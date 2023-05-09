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Yüzükler çıktı… Aslı ile Mehmet’in evliliği bitiyor mu?

Yüzükler çıktı… Aslı ile Mehmet’in evliliği bitiyor mu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Mayıs 2023 - 9:48

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın yer aldığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği, hikayesini Gamestory senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ‘Veda Mektubu’ 10. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen bölümünde Seher kendisini sırtından vuran kişinin Hatice olduğunu öğrenirken, Ziya yıllardır sakladığı sırrı oğlu ile paylaşmaya karar verdi. Evliliğinde zor bir sınavdan geçen Aslı ise bebeğini kaybetme korkusuyla yüzleşti.

Dizinin yeni bölümünde;

Annesiyle ablasının bir anlık dalgınlığından faydalanan Aslı, bebeği aldırmaktan vazgeçerek hastaneden ayrıldı.

Annesinin tuttuğu adamdan Aslı’nın yerini öğrenen Mehmet, soluğu karısının yanında aldı.

Aslı’yı konundan tutup eve getiren Mehmet, onu annesine emanet etti.

Mehmet’in kendisisini Seher’in yanında azarlamasından rahatsız olan Aslı, evden gitmek istedi ancak kocası buna izin vermedi:

Karnında çocuğumla hiçbir yere gidemezsin!

Mehmet’in gözlerindeki öfkeyi gören Aslı, odasına geri döndü.

Eşyalarını toplayan Aslı, çıkmak üzereyken Seher onu odasına kilitledi.

SEHER, ASLI’YI ODAYA KİLİTLEDİ

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Alanur’un ofisine giden Mehmet, öğrendiklerinin hesabını sormaya çalıştı ancak beklemediği kadar sert bir tepki gördü.

ASLI EVİ TERK ETTİ, MEHMET ÇILDIRDI

Sen daha koca olamamışsın, baba mı olacaksın?

Herkesin çığlıklarına kulak tıkadığı Aslı’ya yardım eli bilmediği birinden uzandı…

Elinde valiziyle arkasına bile bakmadan çıkan Aslı’nın ilk aradığı kişi Derin oldu.

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Evde olup bitenleri Alanur’a Haber veren Hatice, beklemediği bir anda Mina’ya yakalandı.

Mezuniyet partisine giden Aslı, arkadaşlarının sorularından rahatsız oldu. Kendini kötü hissedip ortamdan uzaklaşan Aslı’nın durumu Derin’i panikletti. Çok geçmeden Derin, arkadaşının hamile olduğunu öğrendi.

ASLI, GEÇMİŞİNE SIĞINDI

Annesinden Aslı’nın evden gittiğini öğrenen Mehmet, her yerde karısını aradı. Ziya ise oğlunu sakinleştirmeye çalıştı.

Tesadüfen Seher’in Aslı’nın peşine adam taktığından haberdar olan Ziya, karısından bunun hesabını sordu.

Ortalığı yangın yerine çevirmişsin bir de oturmuş yaprak sarıyorsun…

Bütün gün pes etmeden Aslı’yı arayan Mehmet’e günün sonunda beklediği telefon geldi: Ben iyiyim Mehmet…

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Aslının ‘bu evin köstebeği ben değilim’ sözü kafasına takılan Seher, evdeki haberleri Alanur’a uçuran kişiyi bulmaya çalıştı.

Aslı’nın mezuniyet partisindeki dans videosunu Selçuk’a gönderen Mina, bilmeden yeni bir krizin fitilini ateşledi.

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Aslı’nın günü nasıl geçirdiğini öğrenen Mehmet, öfkeyle onun olduğu adrese doğru yola çıktı.

Aslı’yı arkadaşıyla sarmaş dolaş gören Mehmet, karısından hesap sordu.

Seni kırdım, seni üzdüm diye kendimi mahvettim… Ben su bile içemedim…

Ayrı eve çıkma teklifini bütünüyle yanlış anlayan Mehmet, alyansını çıkarıp Aslı’nın avucuna bıraktı.

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Artık kürek çekme sırası sende Aslı… Sen ne tarafa istersen oraya gideceğiz…

Hatice’nin Seher’e ihanet ettiği öğrenen Mina, gerçeği annesiyle paylaştı.

Sırtından vurulduğunu hisseden Seher, ne yapacağının şaşırdı.

Hakan’ı sevgilisiyle gören Mahmut, ikilinin fotoğraflarını çekti. Mahmut vakit kaybetmeden Mehmet’i arayıp; ‘aile meselesi konuşmamız gerekiyor’ dedi.

HAKAN, BESTE’Yİ ALDATIYOR

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Mehmet’in ayrılık kararının ardından gidecek yeri olmadığını anlayan Aslı, istemeden de olsa anne evine geri döndü.

Aslı ve Mehmet’in yaşadıklarından dolayı kendisini suçlayan Ziya, Seher’e ne pahasına olursa olsun oğlu ile konuşacağını söyledi.

Yapma Ziya… Mehmet senin de benim de yüzümüze bakmaz…

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

Ziya, kararını Alanur ile de paylaştı. Alanur, eski sevgilisine şiddetle karşı çıktı.

 

Taşlar oynayacak ki, yerine otursun…

Bütün karşı çıkmalara rağmen kararından vazgeçmeyen Ziya, Mehmet’i konuşmak için sahile çağırdı.

“Aslı’nın böyle davranmasının bir sebebi var” diyerek söze başlayan Ziya, konuşmakta güçlük çekti.

“Bütün bunların sebebi benim. Keşke anlatabilmenin daha kolay bir yolu olsaydı” diyen Ziya, kendinden geçti.

ZİYA YERE YIĞILDI

 

Yüzükler çıktı... Aslı ile Mehmetin evliliği bitiyor mu

 

Aynı dakikalarda Aslı da çığlık çığlığa annesinden yardım istedi…

Anne koş kanamam var, bebeğime bir şey mi oldu yoksa?

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