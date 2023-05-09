Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hadise’den itiraf: Evliliği beceremedim

Hadise’den itiraf: Evliliği beceremedim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
09 Mayıs 2023 - 9:42

Hadise, Azerbaycan konserinde bir itirafta bulundu. Mutlu evliliklere alkış isteyen şarkıcı, “Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” dedi.

4 BİN KİŞİYE KONSER

Hadise önceki akşam Azerbaycan’ın Bakü şehrinde konser verdi. Bakü Kongre Merkezi’nde sahne alan ünlü popçuyu yaklaşık 4 bin kişi izledi. Alexandre Vauthier imzalı beyaz bir tulumla sevenlerinin karşısına çıkan sanatçı, “Şampiyon”, “Nerdesin Aşkım”, “Sıfır Tolerans”,
“Prenses” gibi hit şarkılarını seslendirdi.

 

Hadiseden itiraf: Evliliği beceremedim

 

KAYBEDEN ÜZÜLSÜN

Konser sırasında seyirciler arasındaki mutlu bir çifti gösteren Hadise, “Maşallah! Mutlu giden evliliklere bir alkış alalım. Ben beceremedim o işi. Ama sonsuz aşka yine de inanıyorum” dedi. Bir dinleyicisi “Seni kaybedenler üzülsün” diye bağırınca da “Gördüğünüz gibi, ben bir şey demedim” diye konuştu. Hadise’nin Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay sürmüştü.

 

Hadiseden itiraf: Evliliği beceremedim

Hadise, 6 Şubat depremi sonrası arabasına yüklediği yatak ve yorganları depremzedelere getiren Azerbaycanlı Server Beşirli’yi sahneye çağırarak teşekkür etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinan Oğan ‘İlk turda bitirelim’ diyenleri eleştirdi! ‘Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı…’Sinan Oğan ‘İlk turda bitirelim’ diyenleri eleştirdi! ‘Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı…’
Yavuz Ağıralioğlu yol haritasını açıkladı! ‘Kemal Bey kazanırsa…’Yavuz Ağıralioğlu yol haritasını açıkladı! ‘Kemal Bey kazanırsa…’
Oyuncu Burak Deniz’e Bollywood’dan teklifOyuncu Burak Deniz’e Bollywood’dan teklif
Pique’den ayrılan Shakira, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile görüntülendiPique’den ayrılan Shakira, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile görüntülendi
Yalı Çapkını’nın Asuman’ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladıYalı Çapkını’nın Asuman’ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu sağlıkçılara seslendi: Bavullarınızı toplayın geliyorsunuz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sinan Oğan ‘İlk turda bitirelim’ diyenleri eleştirdi! ‘Seçim mutlaka ikinci tura kalmalı…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yavuz Ağıralioğlu yol haritasını açıkladı! ‘Kemal Bey kazanırsa…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Oyuncu Burak Deniz’e Bollywood’dan teklif
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pique’den ayrılan Shakira, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile görüntülendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalı Çapkını’nın Asuman’ından küvet pozları! Sosyal medyayı salladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yüzükler çıktı… Aslı ile Mehmet’in evliliği bitiyor mu?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hadise’den itiraf: Evliliği beceremedim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İzmir’de Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 310 şüpheli yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray – Başakşehir sonrası şampiyonluk iddiası! “Kupanın bir ucundan tuttu…”
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’nun adaylığında saat belli oldu! İttifakı temsil eden partiler…Mart 22, 2023-2:52 pm
Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Masadaki rakam 5.500 TL…Mart 22, 2023-2:51 pm
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !