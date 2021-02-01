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Omicron varyantını keşfeden uzmandan yeni açıklama!

Omicron varyantını keşfeden uzmandan yeni açıklama!
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06 Aralık 2021 - 15:54

Omicron varyantını keşfeden uzmandan yeni açıklama!

Corona virüs salgınında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan yeni varyant, dünya genelinde yeni bir panik havasına neden oldu.

Omicron varyantını keşfeden uzmandan yeni açıklama!

Sabah Gazetesi’nin haberine göre ilk olarak Güney Afrika’da görülmesinin ardından şimdiden 38 ülkeye yayılan Omicron varyantı ile ilgili uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor.

YENİ VARYANTI KEŞFEDEN UZMAN AÇIKLADI

Çok sayıda ülkeye sınırları kapattıran ve yeni tedbirleri beraberinde getiren Omicron varyantına karşı ilk uyarıyı yapan uzman doktordan yeni bir açıklama geldi.

Omicron’u Güney Afrika’da ilk tespit eden ve uluslararası kurumlara raporlayan Dr. Angelique Coetzee, geçtiğimiz günlerde “Bu varyantın semptomları değişik ama hastalar üzerindeki etkisi çok yumuşak. Hiçbir vakada yatış gerekmedi. Paniğe gerek yok” açıklaması yapmıştı.

Coetzee şimdi de, yeni varyantla ilgili ayırt edici semptomaları açıkladı. Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı Coetzee, kliniğine koronavirüs şikayetiyle gelen hastalar arasında yaptığı gözlemde Omicron varyantında görülen yeni semptomlara dair bilgi verdi.

“AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ…”

Hastaların hepsinin öncelikli olarak “halsizlik” şikayetiyle geldiğini söyleyen Coetzee, Omicron’un yaygın koronavirüs belirtilerinden farklı özelliklere sahip olduğunu da söyledi.

Ayırt edici özelliklerin hafif kas ağrıları, kuru öksürük ve boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıkladı.

Omicron’da görülen semptomların normal grip enfeksiyonlarıyla çok benzediğini söyleyen Coetzee, yeni varyantın çok daha hafif belirtilerle geçtiğini bir kez daha yineledi.

Güney Afrikalı doktorlar, Omicron’un ortaya çıkmasından bu yana 5 yaş altı çocuklardaki vaka sayısında büyük artış yaşandığını kaydetmişti.

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