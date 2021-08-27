Yuvaya Geri Dönüyor !

Juventus Teknik Direktörü Allegri’nin Cristiano Ronaldo‘nun takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Portekizli yıldızın geleceği merak konusu olmuştu. Portekizli yıldız, eski kulübü Manchester United’a resmi imzayı attı.

“TRANSFERİ AÇIKLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Manchester United’dan yapılan açıklamada “Cristiano Ronaldo’nun transferi için Juventus ile anlaşmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kulüpteki herkes Cristiano’nun geri dönmesini dört gözle bekliyor” denildi. Ayrıca İngiliz devi, sosyal medyadan transferi duyurduğu paylaşımda, “Evine hoş geldin, Cristiano” ifadesini kullandı.

ALEX FERGUSON DEVREYE GİRDİ

Cristiano Ronaldo’nun Manchester City’e transferinden vazgeçip Manchester United’a imza atmasında Portekizli süperstarın babası gibi gördüğü Kırmızı Şeytanlar’ın efsane hocası Sir Alex Ferguson’la yaptığı görüşmenin etkili olduğu öğrenildi.

Cristiano Ronaldo ve Sir Alex Ferguson

MANCHESTER UNİTED KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2003 yılında Sir Alex Ferguson’un teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United, Cristiano Ronaldo’yu Sporting Lizbon’dan 19 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağlamıştı. Portekizli yıldız, deneyimli hoca yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar’da 292 maça çıkarken 118 gol ve 69 asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo, Manchester United’da 3 lig şampiyonluğu, 2 lig kupası, 2 Community Shield, 1 FA Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi kazanırken 2 kez de Premier Lig’de sezonun en iyi futbolcusu oldu.