ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ KARARI VERİLDİ: TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özdağ’ın tutukluluk durumuna yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Özdağ’ın tahliye talebini kabul etmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu karar, CMK gereği her ay yapılan tutukluluk incelemesinin bir parçası olarak verildi.

TUTUKLULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ümit Özdağ’ın yargılanma süreci devam ederken, tutukluluk durumunun her ay mahkeme tarafından incelenmesi gerekiyor. Son incelemede ise tahliye talebi reddedildi ve tutukluluğun devamına karar verildi. Özdağ’ın tutukluluk süreciyle ilgili daha fazla gelişme, kamuoyunda merakla bekleniyor.

KUMPAS İDDİASI GÜNDEME GELDİ

Özdağ, cezaevine girmesinin ardından kumpas iddialarında bulundu. 55 gündür cezaevinde olan Özdağ, durumu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ayrıca, PKK ve Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu.

ORTADA İDDİANAME YOK

Zafer Partisi, Özdağ’ın tutukluluğunun 45 günü geride bırakmasına rağmen, hala bir iddianame hazırlanmadığını belirtti. Bu durum, Özdağ ve partisi tarafından sıkça dile getirilen bir eleştiri konusu oldu.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/