  1. Haberler
  2. Haberkonseyi
  3. ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ KARARI VERİLDİ: TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ KARARI VERİLDİ: TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı güncellendi
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özdağ’ın tutukluluk durumuna yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Özdağ’ın tahliye talebini kabul etmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi. Bu karar, CMK gereği her ay yapılan tutukluluk incelemesinin bir parçası olarak verildi.

TUTUKLULUK SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Ümit Özdağ’ın yargılanma süreci devam ederken, tutukluluk durumunun her ay mahkeme tarafından incelenmesi gerekiyor. Son incelemede ise tahliye talebi reddedildi ve tutukluluğun devamına karar verildi. Özdağ’ın tutukluluk süreciyle ilgili daha fazla gelişme, kamuoyunda merakla bekleniyor.

KUMPAS İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Özdağ, cezaevine girmesinin ardından kumpas iddialarında bulundu. 55 gündür cezaevinde olan Özdağ, durumu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ayrıca, PKK ve Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamalarla da gündeme oturdu.

ORTADA İDDİANAME YOK
Zafer Partisi, Özdağ’ın tutukluluğunun 45 günü geride bırakmasına rağmen, hala bir iddianame hazırlanmadığını belirtti. Bu durum, Özdağ ve partisi tarafından sıkça dile getirilen bir eleştiri konusu oldu.

KAYNAK:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ KARARI VERİLDİ: TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp