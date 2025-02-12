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YILMAZ ERDOĞAN: TİYATRO İÇİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİ BİRAKTIM!

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YILMAZ ERDOĞAN: TİYATRO İÇİN OKULU BİRAKTIM, BABAM ÇOK KIZDI!

Ünlü oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan, Hayatın Not Defteri tiyatroya başlama sürecini anlattı. İstanbul’a inşaat mühendisliği okumak için geldiğini söyleyen Erdoğan, sanat aşkı uğruna okulunu yarıda bıraktığını söyledi.

“İLK MÜCADELEM BABAMLAYDI”

Tiyatroya olan tutkusunun ağırlaştığını baslayan Erdoğan, “Okulu bıraktığım için babası bana çok kızdı. Tiyatroya karşı değildi ama eğitimimi yarıda bırakmadı. İnsanın ilk mücadelesi babasıyla oluyor. Kendini ona kanıtlamak üzereydi” dedi.

Usta sanatçı, “ Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? oyununa kadar babam beni hiç övmedi” diyerek, Tiyatroda verdiği mücadelenin ne kadar büyük olduğunu vurguladı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

YILMAZ ERDOĞAN: TİYATRO İÇİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNİ BİRAKTIM!
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