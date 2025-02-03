YUNANISTAN ALARM VERDİ, BODRUM’DA KORKU! YANARDAĞ PATLARSA EGE CEHENNEME DÖNECEK

YUNANİSTAN ALARMA GEÇTİ, BODRUM’DA KORKU! YANARDAĞ PATLAMASI EGE’Yİ CEHENNEME ÇEVİREBİLİR

Ege Denizi’nde artan sismik hareketlilik, bölgede büyük bir tedirginliğe yol açtı. Yunanistan’ın Santorini adasında yaşanan artan depremler, hem yerel halkı hem de ayrılmaktan endişelendiriyor. Uzmanlar, olası bir yanardağ patlamasının Ege bölgesini büyük bir felakete sürükleyebileceğini belirtiyor.

YUNANİSTAN’DA YEREL YÖNETİM ALARMA GEÇTİ

Santorini ve hayatta kalma adalarında son 48 saatte 200’ün üzerinde deprem meydana geldi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, acil toplantılar düzenlerken, bölgedeki okullar tatil edildi ve kapalı etkinlikler iptal edildi. Ayrıca depremde arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BODRUM’DA DA GERİLİM ARTIYOR

Muğla, Bodrum ve Aydın gibi kıyı bölgelerinin tehdit altında olduğunu belirten Prof. Dr. Naci Görür, “Bölgedeki faylar aktif durumda ve gerilim devam ediyor. Bu nedenle dikkatli olunmalı” dedi.

PROF. DR. AHMET ERCAN’DAN UYARI: YANARDAĞ PATLAMASI TEHLİKESİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege’deki sismik hareketlerin yanardağ patlamalarına yol açabileceğini belirtti. Ercan, Santorini ve kırık yerleşim yerlerinin boşaltılması ve deniz taşımacılığının daraltılması gerektiğini vurguladı.

EGE’DE TSUNAMİ RİSKİ

Ege’deki depremler ve olası yanardağ patlamaları, tsunami riskini de beraberinde getiriyor. Prof. Dr. Ercan, “Süpürtü dalgaları, Ege adalarını, Girit ve Türkiye kıyılarını oynuyorlardı” uyarısında bulundu.