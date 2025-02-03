OĞUL DAKİKA: EGE’DE DEPREM SAYISI 400’Ü GEÇTİ! SİSMİK AKTİVİTE ARTMAKTA

EGE’DEKİ DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR: SİSMİK AKTİVİTE AZALDIĞINA ARTMIYOR!

Ege Denizi’nde son günlerde yaşanan depremler, bölgedeki sismik aktivitenin artmaya devam ettiğini gösteriyor. AFAD’ın son dakika açıklamalarına göre, Ege’deki depremlerin sayısı 400’ü geçti. 28 Ocak’tan bu yana artan performanslar, Yunanistan’ı alarma geçirdi ve ayrılmaktan vazgeçenlerin yükselişi yaşandı.

YUNANİSTAN’DA TAM TEYAKKUZ HALİ

Yunanistan’ın Santorini, Amorgos, Paros ve diğer Kiklades adalarındaki okullar tatil edilirken, bölgedeki yerel halk ve ayrılmaktan de adaları terk etmeye başladı. Depremlerin ardından bölgeye ek kurtarma ekipleri gönderildi ve sismik hareketlilik artırılan önlemlerle izleniyor.

SİSMİK AKTİVİTE NEDEN ARTIYOR?

Jeodinamik Enstitüsü Direktörü Vasilis Karastathis, oğulların yaşadıkları büyümelerin büyüklük açısından önemli olduğunu belirterek, “Sismik aktivite giderek azalacak” dedi. Yapılan açıklamalarda, depremlerin çoğunluğunun tektonik kökenli olduğu ve volkanik faaliyetlerinle bağlantısının sınırlı olduğu ifade edildi.

EGE’DE TSUNAMİ RİSKİ

Naci Görür, Ege Denizi’ndeki deprem bölgesinin, bölgedeki tektonik hareketin artırıldığına dikkat çekerek, “Depremler bölgesindeki fay hatlarıyla doğrudan bağlantılı” dedi. Sismologlar, özellikle büyük depremlerin ardından tsunami riskine karşı uyarılar yapmaya devam ediyor.

TURİSTLERİN HAREKETLİLİĞİ ARTMIŞ DURUMDA

Bölgedeki artan sismik hareketlilik nedeniyle İngiltere, Yunan adalarına seyahat edenlere direnme yaptı. Santorini gibi popüler tatil beldelerinde, ayrılan güvenlik endişeleriyle adaları terk etmeye başladı.