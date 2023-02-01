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Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı

Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Temmuz 2023 - 18:07

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğine dair kısıtlamayı ihlal edenlere 35,5 milyon lira para cezası kesildiğini açıkladı.

Sıfırdan pahalı ikinci el araç ilanlarına ceza yağdı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektöründeki denetimlerine ilişkin bilgi verdi.

Bu konuda atılan adımlara işaret eden Bolat, otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen ‘piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin‘ çalışmalarının süreceğini ifade etti.

Bakan “Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz-talep dengesizliğinde mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır.” ifadesini kullandı.

DOKUZ BAYİYE YETKİ İPTALİ

Bolat, İkinci El Motorlu Kara Katışlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in ‘6 ay 6 bin kilometre’ düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, “Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup, bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye 66 milyon 879 bin lira idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9’unun yetki belgesi iptal edilmiştir. Böylece, 2023 yılında otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Bakanlığımız müfettişleri ve il müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde 118 milyon 799 bin 782 lira idari para cezası uygulanmıştır.” bilgisi verildi.

‘SIFIRDAN PAHALI’ İLANA CEZA

İkinci el araçların, ilan yoluyla üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde pazarlanmasına kısıtlama getirildiğini ve bu düzenlemeye aykırı her ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmasına imkan sağlandığını anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

“Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 milyon 447 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. 6 Temmuz’da yayımlanan ve 15 Temmuz’da yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı 8 Temmuz’da 20 bin 985 iken hem mezkur düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de Bakanlığımızda kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz’da 7 bin 483 seviyesine gerilemiş olup, 24 Temmuz tarihinde ise 3 bin 217’ye düşmüştür.”

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