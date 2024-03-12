Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

YRP – AK Parti görüşmelerindeki pazarlık ortaya çıktı! ‘100’e yakın ilçe…’

YRP – AK Parti görüşmelerindeki pazarlık ortaya çıktı! ‘100’e yakın ilçe…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
12 Mart 2024 - 15:04

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Yeniden Refah’la yaptığımız görüşmelerde bir mutabakata varamadık. Çünkü bizden daha ilk görüşmelerde ve ondan sonra da istedikleri yerler, bizim zaten yüzde 50’nin üzerinde oy aldığımız iller ve büyükşehirler oldu. 100’e yakın ilçeydi…” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKP’li belediye başkan adayının “çıplak ayaklı” çocuklarla propaganda pozu!. Bana fakirliğin resmini yapabilir misin Abidin?AKP’li belediye başkan adayının “çıplak ayaklı” çocuklarla propaganda pozu!. Bana fakirliğin resmini yapabilir misin Abidin?
Hazal Özçimenoğlu’nun taciz ve tecavüzle ilgili paylaşımları sosyal medyayı karıştırmıştı! Halil İbrahim’in polis arabasında tepki çeken fotoğrafıHazal Özçimenoğlu’nun taciz ve tecavüzle ilgili paylaşımları sosyal medyayı karıştırmıştı! Halil İbrahim’in polis arabasında tepki çeken fotoğrafı
Türkiye bu sıralamada Afrika ülkelerinden bile kötü durumda. Durum her geçen gün kötüye gidiyorTürkiye bu sıralamada Afrika ülkelerinden bile kötü durumda. Durum her geçen gün kötüye gidiyor
Beşiktaş’ın mallarına çökenleri Şerafettin Tilki açıkladıBeşiktaş’ın mallarına çökenleri Şerafettin Tilki açıkladı
İsrail kalbinden vuruldu. Dünya bu olayı konuşuyorİsrail kalbinden vuruldu. Dünya bu olayı konuşuyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Akif Ersoy kabri başında alındı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AKP’li belediye başkan adayının “çıplak ayaklı” çocuklarla propaganda pozu!. Bana fakirliğin resmini yapabilir misin Abidin?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hazal Özçimenoğlu’nun taciz ve tecavüzle ilgili paylaşımları sosyal medyayı karıştırmıştı! Halil İbrahim’in polis arabasında tepki çeken fotoğrafı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye bu sıralamada Afrika ülkelerinden bile kötü durumda. Durum her geçen gün kötüye gidiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beşiktaş’ın mallarına çökenleri Şerafettin Tilki açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsrail kalbinden vuruldu. Dünya bu olayı konuşuyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversitede tepki çeken uygulama. İftar ve sahur dışında yemek yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şener Şen cenaze töreninde çılgına döndü!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeşilçam’ın ‘Gamzeli Güzeli’ Bahar Öztan’dan kötü haber!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YRP – AK Parti görüşmelerindeki pazarlık ortaya çıktı! ‘100’e yakın ilçe…’
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Akif Ersoy kabri başında alındıMart 12, 2024-4:07 pm
Sedat Peker hakkında flaş kararMart 12, 2024-2:52 pm
6 ilde 6 suç örgütü çökertildiMart 12, 2024-9:54 am
Adet başına verilen destek tutarı yükseltildi!Mart 12, 2024-9:53 am
İsrail, Lübnan’ın doğusunu hedef aldı!Mart 12, 2024-9:52 am
İstanbul’da ‘kesin korunacak hassas alan’ ilanı!Mart 12, 2024-9:47 am
Kripto rallisine Ethereum da katıldı: Kritik seviyeyi aştı!Mart 11, 2024-4:55 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !