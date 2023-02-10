Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İHA’lar deprem bölgesinde aralıksız görev yapıyor

İHA’lar deprem bölgesinde aralıksız görev yapıyor
3 views
10 Şubat 2023 - 12:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İnsansız Hava Araçlarının (İHA) deprem bölgelerinde hasar tespit ve koordinasyon destek görevlerini aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Kara Kuvvetlerine ait İHA’larla hasar tespiti yapıldığını belirten MSB, yaptığı paylaşımda “Depremin hemen ardından kısa süre içinde havalanarak bölgeye hareket eden Kara Kuvvetlerimize ait İHA’lar bölgede aralıksız olarak hasar tespit ve koordinasyon destek görevlerine devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da ‘deprem mezarlığı’nda numaralı definHatay’da ‘deprem mezarlığı’nda numaralı defin
Mehmetçik, Hatay’a lojistik destek üssü kurduMehmetçik, Hatay’a lojistik destek üssü kurdu
HAYTAP depremzede hayvanlar için sahra çadırı kurduHAYTAP depremzede hayvanlar için sahra çadırı kurdu
Bakan Özer’den LGS ve YKS açıklamasıBakan Özer’den LGS ve YKS açıklaması
Bir aile yok oldu:Öğretmen çift ve bebekleri, depremde yaşamını yitirdiBir aile yok oldu:Öğretmen çift ve bebekleri, depremde yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlattık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hatay’da ‘deprem mezarlığı’nda numaralı defin
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmetçik, Hatay’a lojistik destek üssü kurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HAYTAP depremzede hayvanlar için sahra çadırı kurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Özer’den LGS ve YKS açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir aile yok oldu:Öğretmen çift ve bebekleri, depremde yaşamını yitirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türk halkı birlik oldu! Ücretsiz ev ilanları verilmeye başlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP sosyal ağlarda bant daraltılması kararına suç duyurusunda bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1999’ta iki bacağını kaybetti, 2023’te depremzedelere destek için bölgeye gitti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İHA’lar deprem bölgesinde aralıksız görev yapıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !