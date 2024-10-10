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Youtube’dan ücretsiz kullanıcıları üzecek karar: ‘Reklam geç’ butonunu gizledi

Youtube’dan ücretsiz kullanıcıları üzecek karar: ‘Reklam geç’ butonunu gizledi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ekim 2024 - 10:31

Youtube, ücretsiz üyelik kullananlar için yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Buna göre, videolardaki reklamı atlama butonu saklanacak. Ücretsiz kullanıcılar, içerikleri izlemek için reklamları da izlemek zorunda kalacak.

Youtube'dan ücretsiz kullanıcıları üzecek karar: 'Reklam geç' butonunu gizledi

YouTube, “geç” butonunu ilk beş saniye içinde gizleyen yeni bir test uygulaması başlattı. Bu süre dolmadan önce buton, gri bir dikdörtgen arka planın arkasında saklanıyor ve ancak belirli bir zaman geçtikten sonra aktif hale geliyor.

MOBİL UYGULAMADA TEST EDİLİYOR

Bu özellik, şu anda YouTube’un mobil uygulamalarında test ediliyor ve ilerleyen dönemde platformun genelinde uygulanması bekleniyor.

DAHA FAZLA REKLAM İZLETECEK

Hâlihazırda YouTube, ücretsiz hesaplar için iki tür reklam gösteriyor. Bunlardan biri, tamamen izlenmesi gereken “geçilemez” reklamlar, diğeri ise beş saniye sonra geçilebilen reklamlar.

Ancak yeni özellik, geçilebilen reklamların süresini uzatarak kullanıcıların daha fazla reklam izlemesini zorunlu hale getirecek. Bu durum, YouTube Premium abonelerini etkilemeyecek.

PREMİUM ÜYELİĞE YÖNLENDİRME

YouTube, gelirinin büyük bir bölümünü reklamlar üzerinden elde ediyor.

Şirket, ücretsiz kullanıcıların reklamları izlemesinin kullanım şartlarının bir parçası olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda reklam engelleyicilere karşı da sıkı önlemler almaya başlayan YouTube, kullanıcıları reklamsız bir deneyim için Premium üyeliğe yönlendirmeye çalışıyor.

YouTube’un yakın zamanda geliştirdiği yapay zekâ destekli bir araç, yatay formatta olan reklamları dikey formata dönüştürerek YouTube Shorts’ta da kullanılmasına olanak tanıyor.

Bu, YouTube’un TikTok benzeri kısa video platformunda reklam çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. YouTube’un ücretsiz kullanıcıları için reklam deneyimini genişletmesi, özellikle reklam geç butonunun gizlenmesi gibi hamlelerle daha çok reklam izlemeyi zorunlu hale getirecek.

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