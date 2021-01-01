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Prof. Dr. Orhan Şen’den hava durumu uyarısı

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak öngörülüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, ‘Bugün ve yarın Güney Doğu Anadolu ya Bugün Doğu Anadolu’ya çamur yağar.’ uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Orhan Şen’den hava durumu uyarısı
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23 Mart 2021 - 12:32
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının Şanlıurfa ve Mardin’in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN UYARDI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Bugün ve yarın Güney Doğu Anadolu ya Bugün Doğu Anadoluya çamur yağar.

DOĞU ANADOLU’DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın öğleden sonra saatteki hızının 60 ila 90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır’da 18, Erzincan ve Tunceli’de 14, Erzurum, Kars ile Ağrı’da 10 ve Ardahan’da 8 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Palandöken’de 132, Sarıkamış’ta 95 ve Konaklı’da 91 santimetre ölçüldü.

Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.

Ayrıca, bölgede gece en düşük sıcaklık Ardahan’da 2, Kars’ta 3, Erzurum’da 4, Ağrı’da 5, Tunceli’de 7, Erzincan’da 8 ve Iğdır’da 9 derece ölçüldü.

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