YKS ek tercih kılavuzu ve tarihleri için gözler ÖSYM’ye çevrildi. YKS 2022 yılında üç oturum şeklinde yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla tercih sürecini takip ediyorlar. YKS tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını öğrendiler. Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos’ta başlayacak. Kayıtların ardından sıra ek tercihlere gelecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Üniversite sınavı 2022 yılında haziran ayında yapıldı ve sınava yoğun katılım gerçekleşti. Üniversite kayıtları ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Daha sonra boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek ve ek tercih süreci başlayacak.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklanmış ek tercihler ise 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.