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Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?
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24 Ağustos 2022 - 16:20

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor İşte üniversite kayıt işlemleri için son tarih

Üniversite kayıt işlemleri devam ederken son günün ne zaman olduğu da araştırılıyor. Milyonlarca aday kazandıkları okul ve program için kayıt sürecini tamamlayacak. Peki üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte üniversite kayıt işlemleri için son tarih…

2022-2023 Eğitim Ve Öğretim Yılı yaklaşırken üniversiteye başlayacak adaylar da hazırlıklarını sürdürüyor. YKS’de başarılı olup üniversiteye yerleşen adayları kayıt işlemlerini sürdürüyor. Peki Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS sonucuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlayacak.

Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

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