Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Şimdi ise sonuçlar gündemde yer alıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?