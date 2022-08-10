Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 views
10 Ağustos 2022 - 11:26

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Şimdi ise sonuçlar gündemde yer alıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/3DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım

2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçları kısa bir zaman sonra adayların erişimine açılacak. DGS sonuçlarının ardından ise tercih süreci start alacak. İşte, 2022 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarında son durum…

2/3DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

3/3DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 11 Temmuz’da yapılan DGS’nin sonuçları 11 Ağustos’ta açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 15 Eylül alınmaya başlanmıştı.2022 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin Eylül ayında alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamanın sınav sonuçları açıklandıktan sonra gelmesi ön görülüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PMYO sınavı ne zaman yapılacak?PMYO sınavı ne zaman yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor?KPSS ön lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor?
Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Slovacko Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FAVÖK nedir, ne demek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bugün hava nasıl olacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara metrosu kapalı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rezerv lig nedir, ne demek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de otoyola uçak düştü… İşte olay yerinden ilk görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Totobo’ şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı: Silahları gömmüşler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere kıyamete hazırlanıyor! Su, elektrik, gaz, gıda…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
1 yıl varlık tutanın vergisi sıfırlanacak
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan KPSS çıkışı: Sonuçlar kesin şaibeli! Birkaç ay sonra…Ağustos 3, 2022-3:05 pm
Antalya’da korkutan deprem! AFAD açıkladı: Büyüklüğü 4.2Ağustos 3, 2022-3:04 pm
Gram altın 1000 lirayı aştıTemmuz 28, 2022-2:31 pm
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı!Temmuz 28, 2022-9:38 am
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !