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Arkadaşlık Aşka Dönüştü

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Arkadaşlık Aşka Dönüştü
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17 Ağustos 2021 - 11:21
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Yakın arkadaş olarak bilinen şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi.

Müzik dünyasının sevilen isimleri İrem Derici ile Cem Belevi’nin aşk yaşadığı iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ikilinin ilişkilerini sakladıkları iddia edildi. Gazete Magazin’in haberine göre çift Bodrum’da baş başa tatil yapmış.

BİRCAN BALİ İLE BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Cem Belevi’nin, 2019 yılında dünyaevine girdiği Avukat Ömer Gezen’den geçtiğimiz mart ayında sürpriz şekilde boşanan Bircan Bali ile yakınlaştığı ileri sürülmüştü. Cem Belevi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatıp “Çeşme’de denk geldik sohbet ettik Bircan Bali ile. İrem gibi o da sevdiğim tanıdığım bir arkadaşım” demişti.

ALEV EMOJİSİ DİKKAT ÇEKTİ

İrem Derici ile Cem Belevi çifti geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı’nın konserinde birlikte görüntülenmişlerdi.

İrem Derici’nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına Cem Belevi’nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmadı.

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