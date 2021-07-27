HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yılmaz Özdil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çarpıcı Sözler

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yılmaz Özdil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çarpıcı Sözler
15 views
27 Temmuz 2021 - 11:11
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videolu bayram mesajında gözlerinin birkaç saniye kapanmasına ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, vatandaşa, “Kardeşim, sen uyan asıl, sen!” dedi.

Özdil’den Erdoğan’ın Uyuklamasını Merak Edenlere: Kardeşim, Sen Uyan Asıl!

Geçme garantili köprülere ödenen paraları; CHP’nin Merkez Bankası rezervinden eritildiğini ileri sürdüğü 128 milyar doları hatırlatan Özdil, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündem yaratan açıklama ve iddialarına da değinerek şunları kaydetti:

“Top patlasa nafile, senin hâlâ kıçında pireler uçuşuyor”

“Kitabın ortasından konuşan Sedat Peker, uyanman için adeta yakandan tutup silkeliyor, Venezuela’dan gelen uyuşturucu gemilerini, Türkiye’yi sarsan suikastların perde arkasını, intihar süsü verilmiş cinayetleri, feto borsasıyla çökülen işadamlarını, Akp tarafından korunup kollanan Sadat’ın aslında ne dolaplar çevirdiğini, yasadışı petrol ticaretini, dindar nesil ayağına yatan çantacı gazetecileri, Akp gençlik kolları tarafından dağıtılan kalaşnikofları, devletin zirvesine kadar sızan küresel karaparacıları, bunların rüşvetle nasıl serbest bırakıldığını, karanlık oligarkları, yatırımcı ayağıyla Türk vatandaşlığı verilen ithal mafyayı, Abd’yi dolandıran hırıstiyan Mormon tarikatıyla bile, Türkiye’den toprak talep eden soykırım diasporasıyla bile antin kuntin işler tutulduğunu, siyasi imam nikahlarını, fuhuş şantajlarını, politik pezevenklikleri anlatıyor… Top patlasa nafile, senin hâlâ kıçında pireler uçuşuyor.”

Özdil, “Uyurgezer gibi dolaşıyorsun… Hâlâ asrın liderimiz uyudu mu uyumadı mı, onu merak ediyorsun” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”
Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘Taliban’ Çıkışı!Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘Taliban’ Çıkışı!
Mansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç EdildiMansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç Edildi
Ersan Şen’den Suriyeliler Hakkında Çarpıcı UyarılarErsan Şen’den Suriyeliler Hakkında Çarpıcı Uyarılar
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Faşist Tartışması Sürüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Özhaseki ”Sanayiyi Göçmenler Ayakta Tutuyor, Onları Kimse Gönderemez”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Rize’de Vatandaşa Fırlattığı Çayın Sırrı Ortaya Çıktı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a ‘Taliban’ Çıkışı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çarpıcı Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç Edildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ersan Şen’den Suriyeliler Hakkında Çarpıcı Uyarılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çaycı Hüseyin’e Hacker Şoku
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Behzat Ç. Hakkında Heyecanlandıran İddia
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eshta ”Türkiye’de Dans Etmeyi Bilmiyorlar”
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş Paylaşımı Tespit Edilen Emniyet Müdürü İhraç EdildiTemmuz 27, 2021-10:42 am
Ersan Şen’den Suriyeliler Hakkında Çarpıcı UyarılarTemmuz 27, 2021-10:34 am
Çaycı Hüseyin’e Hacker ŞokuTemmuz 27, 2021-10:27 am
Behzat Ç. Hakkında Heyecanlandıran İddiaTemmuz 27, 2021-10:21 am
Eshta ”Türkiye’de Dans Etmeyi Bilmiyorlar”Temmuz 27, 2021-10:03 am
Ece Sükan Tatilde !Temmuz 27, 2021-9:51 am
Gençlere Taş ÇıkarttıTemmuz 27, 2021-9:44 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.