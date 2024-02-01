ZELİHA SUNAL’DAN ‘BİR İLERİ GERİ DÖNÜŞÜM ‘DEFİLESİ

15 – 17 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Adana’da Rewa Anatolia’nın ev

sahipliği ile “Geri Dönüşüm – Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı” Zeliha

Sunal ‘ın “Bir İleri Dönüşüm” defilesiyle başladı. Adana ‘da ilk kez

düzenlenenbu fuarın açılışında ses sanatçısı ve çevre aktivisti Zeliha

Sunal’ın tamamen atık malzemelerden oluşan 22 parçalık muhteşem

koleksiyonu büyük beğeni kazandı.

Türkiye’de ilk kez giyilebilir atık malzemelerin değiştirilmeden ham

haliyle kullanıldığı koleksiyonda karton, pet kapakları, metal içecek

kutuları, metal kapaklar, plastik poşetler, pipetler, süt kutuları, tekstil

atıkları, çuvallar, fileler kullanıldı. Ünlü koreograf Asil Çağıl

yönetiminde yapılan defilede Zeliha Çal, Deniz Eser, Seviye İkbal

Tulgar, Tuğçe Tekin, Derya Ekşioğlu gibi ünlü 12 manken bu elbiseleri

keyifle taşıdı.

Amacı farkındalık yaratmak olan defilede en büyük ilgiyi soğan

çuvallarından yapılan elbise ve plastik poşetlerden yapılan gelinlik

çekti. Zeliha Sunal her defilede çevre kirliliğine ve atıkların

değerlendirilmesine ilgi çekmek için özel olarak yaptığı klip ve

görselleri kullandı. Sanatçı yaşanan maden kazasının da çevreyi ve

iklim krizini olumsuz etkileyeceğini, bu nedenle farkındalık

çalışmalarını hızlandıracağını belirtti. Defilenin finalinde Zeliha Sunal,

ekibi ve başarılı modeller ayakta alkışlandı.