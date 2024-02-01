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ZELİHA SUNAL’DAN ‘BİR İLERİ GERİ DÖNÜŞÜM ‘DEFİLESİ

ZELİHA SUNAL’DAN ‘BİR İLERİ GERİ DÖNÜŞÜM ‘DEFİLESİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Şubat 2024 - 14:09
15 – 17 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Adana’da Rewa Anatolia’nın ev
sahipliği ile “Geri Dönüşüm – Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı” Zeliha
Sunal ‘ın “Bir İleri Dönüşüm” defilesiyle başladı. Adana ‘da ilk kez
düzenlenenbu fuarın açılışında ses sanatçısı ve çevre aktivisti Zeliha
Sunal’ın tamamen atık malzemelerden oluşan 22 parçalık muhteşem
koleksiyonu büyük beğeni kazandı.
Türkiye’de ilk kez giyilebilir atık malzemelerin değiştirilmeden ham
haliyle kullanıldığı koleksiyonda karton, pet kapakları, metal içecek
kutuları, metal kapaklar, plastik poşetler, pipetler, süt kutuları, tekstil
atıkları, çuvallar, fileler kullanıldı. Ünlü koreograf Asil Çağıl
yönetiminde yapılan defilede Zeliha Çal, Deniz Eser, Seviye İkbal
Tulgar, Tuğçe Tekin, Derya Ekşioğlu gibi ünlü 12 manken bu elbiseleri
keyifle taşıdı.
Amacı farkındalık yaratmak olan defilede en büyük ilgiyi soğan
çuvallarından yapılan elbise ve plastik poşetlerden yapılan gelinlik
çekti. Zeliha Sunal her defilede çevre kirliliğine ve atıkların
değerlendirilmesine ilgi çekmek için özel olarak yaptığı klip ve
görselleri kullandı. Sanatçı yaşanan maden kazasının da çevreyi ve
iklim krizini olumsuz etkileyeceğini, bu nedenle farkındalık
çalışmalarını hızlandıracağını belirtti. Defilenin finalinde Zeliha Sunal,
ekibi ve başarılı modeller ayakta alkışlandı.
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