Terörle Mücadelede Yeni Dönem: PKK Silah Bırakma Süreci Resmen Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz 2025 tarihinde AK Parti milletvekilleriyle düzenlenen kahvaltılı toplantıda, PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sürecin beklendiği şekilde ilerlediğini ve sahadan gelen raporların bunu desteklediğini belirtti.

Erdoğan, teslim edilecek silahların elektrikli cihazlarla yakılarak imha edileceğini söyledi. Ayrıca Meclis’te yakın zamanda bu konuya ilişkin bir komisyon kurulacağını ve sürecin Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters’a yaptığı açıklamada, PKK’nın silah bırakma sürecinin “günler içinde” başlayabileceğini ifade etti. PKK, 1984 yılından bu yana devam eden çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

Silah bırakma süreci, Irak’ın Sulaimaniya bölgesinde Kürt güvenlik yetkilileri ve Bağdat hükümeti ile koordineli şekilde yürütülüyor. İlk silah teslimatının küçük bir grup tarafından yapılması planlanıyor ve bu adım, kalıcı barış için güven inşasını hedefliyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Silah bırakma ve imha süreci, bölgede kalıcı barışın sağlanması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.