Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak! İşte masadaki gündemler…

Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak! İşte masadaki gündemler…
1 views
09 Ocak 2023 - 16:30
2023’ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe’de yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7’nci Yargı Paketi için meclis çalışma takvimi gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda enflasyonla mücadelede yeni yılda atılacak adımlar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı’na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti’nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7.YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı’nın gündeminde 7’inci yargı paketi de var. Düzenleme ile ‘çat kapı’ haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis’e gönderilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı’nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı! Bir parti farkı açtı…Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı! Bir parti farkı açtı…
Meral Akşener, Erdoğan’a kürsüde meydan okudu: ‘Sırada sen varsın!’Meral Akşener, Erdoğan’a kürsüde meydan okudu: ‘Sırada sen varsın!’
İmamoğlu ‘İşte kanıtı’ diye paylaştı! “Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağız”İmamoğlu ‘İşte kanıtı’ diye paylaştı! “Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacağız”
Fatih Portakal Altılı Masa’nın adayını açıkladı!Fatih Portakal Altılı Masa’nın adayını açıkladı!
Selahattin Demirtaş’tan muhalefete seçim uyarısı!Selahattin Demirtaş’tan muhalefete seçim uyarısı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cemevlerine saldıran şüpheliye ‘akli dengesi yerinde değil’ raporu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti heyeti MHP ve İYİ Parti ile görüşecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Etikette yazan fiyata kimse inanamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılın ilk kabinesi bugün toplanacak! İşte masadaki gündemler…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz EYT mektubu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversite hocası öğrencisine cinsel saldırıdan tutuklandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Georgina’dan Arabistan’da olay yaratacak pozlar!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bennu Gerede’nin olay yaratan paylaşımı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
KUANTUM DÜŞÜNCE
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu mekanda eğlenmenin “Sebebi Çok”
SON DAKİKA HABERLERİ
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
Yunanistan’da deprem! Ege Denizi beşik gibi…Ocak 7, 2023-1:15 pm
Futbol efsanesi Pele son yolculuğuna uğurlandıOcak 4, 2023-3:57 pm
Doğalgazdan sonra elektriğe de indirim geldiAralık 30, 2022-3:02 pm
Kılıçdaroğlu’ndan “asgari ücret” tepkisiAralık 22, 2022-4:41 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !