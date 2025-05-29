Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın Tren Keyfinin Bedeli Dudak Uçuklattı

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, üç yıldır süren ilişkilerini lüks tatillerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak The Orient Express’in Paris-Roma seferine katılan ünlü çiftin bu seyahati oldukça dikkat çekici bir fiyat etiketine sahip oldu.

Efsanevi The Orient Express ile Lüks Seyahat

Çift, seyahati sırasında trenin en pahalı süitlerinden biri olan Les Lacs Grand süitini kiraladı. Konfor ve zarafetin doruklarına çıkan bu süitin gecelik fiyatı kişi başı 63 bin Pound (yaklaşık 3 milyon 320 bin TL) olarak belirlendi. İki kişi için bir gecelik toplam ücret ise 6 milyon 640 bin TL oldu.

Toplam Seyahat Ücreti

Beş gün süren bu lüks seyahatin sadece süit konaklama bedeli 33 milyon 164 bin TL’ye ulaştı. Seyahate dahil olan ekstra lüks hizmetler arasında Bükreş ve Budapeşte’de birer gece konaklama, pansiyon hizmeti, geziler, paylaşımlı transferler ve sınırsız şampanya gibi ayrıcalıklar da bulunuyor.

Özel Ayrıcalıklar ve Zarif Anlar

Seyahati sadece bir tatil değil, adeta bir zaman yolculuğuna dönüştüren trenin ihtişamı ve zarafeti, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne serildi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Les Lacs Grand süitinin konforunda ve tarihî atmosferde unutulmaz anlar yaşadı.

Anne Sabancı’dan Beğeni

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, oğlunun ve sevgilisi Hande Erçel’in paylaştığı romantik fotoğrafı sosyal medya üzerinden beğendi. Fotoğraf, çiftin yakın gelecekte evlilik teklifi yapma planları yaptığına dair dedikoduları da beraberinde getirdi.