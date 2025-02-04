Ebru Şallı’dan Şoke Edici Paylaşım

Ünlü manken ve televizyon sunucusu Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla büyük bir yankı uyandırdı. Şallı, boşanma süreciyle ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu. Paylaşımında, kendisine yönelik tehditler, iftiralar ve tacizlerin arttığını belirten Ebru Şallı, bu olumsuz davranışların yalnızca kendisine değil, aynı zamanda ailesine, arkadaşlarına ve iş çevresine de yöneldiğini ifade etti.

Ebru Şallı, Boşanma Sürecinde Şiddetli İftiralarla Mücadele Ediyor

Ebru Şallı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, boşanma sürecindeki eski eşi Uğur Akkuş’tan gelen tehditler ve asılsız suçlamalarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Şallı, iftira ve hakaretlerin her geçen gün arttığını ve bu durumun yalnızca kendisini değil, çevresindeki sevdiklerini de etkilediğini vurguladı.

Ünlü isim, yaşadığı bu zor süreçle ilgili olarak, yasal yollara başvurduğunu belirtti. Adaletin yerini bulması adına suç duyurusunda bulunduğunu ve koruma talebinde bulunduğunu açıklayan Şallı, “Bütün bu yapılanların karşısında susmayacağım. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım,” ifadelerini kullandı.

“Yanıltıcı Bilgilere İtibar Etmeyin!”

Ebru Şallı, sosyal medya paylaşımında sadece kendisine yönelen suçlamaları değil, aynı zamanda sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgiler konusunda da uyarılarda bulundu. Takipçilerine seslenen Şallı, yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini ve olayların gerçeğini yalnızca yasal mercilerin ortaya çıkarabileceğini belirtti.

Ebru Şallı’nın Paylaşımı Büyük İlgi Gördü

Ebru Şallı’nın yaptığı bu açıklama, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Takipçileri, Şallı’ya destek mesajları göndererek, zorlu süreçte yanında olduklarını belirttiler. Ayrıca, ünlü ismin adaletin sağlanması için gösterdiği kararlılık takdir topladı.

Ebru Şallı’nın Boşanma Süreci ve Hukuki Mücadele

Ebru Şallı’nın boşanma süreci, medyada geniş yer bulmuş ve birçok kişi tarafından merakla takip edilmiştir. Şallı, yaşadığı zor dönemde aile içi huzuru yeniden sağlamak için mücadele verirken, yasal haklarını savunmaya devam ediyor. Ebru Şallı’nın duruşu, birçok kişiye cesaret verirken, adaletin tecelli etmesi için verdiği mücadele örnek teşkil etmektedir.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/