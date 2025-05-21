YILDIZ TİLBE’DEN MARADONA PAYLAŞIMI

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken bir paylaşımla bir kez daha gündeme oturdu. Tilbe, futbol efsanesi Diego Maradona’nın 2020 yılında hayatını kaybettiğini yeni öğrendiğini açıkladı. Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi.

Yıllardır Twitter olarak bilinen ve şu anda “X” adıyla hizmet veren sosyal medya platformunda açıklama yapan Tilbe, “Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım” ifadelerini kullandı. Tilbe’nin bu mesajı hem şaşkınlık hem de tebessümle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLEN PAYLAŞIM

Tilbe’nin açıklaması takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, sanatçının samimiyetine vurgu yaparak paylaşımı içten buldu. Diğer bazı kullanıcılar ise dünya çapında yankı uyandıran bir ölüm haberinin şimdiye kadar fark edilmemiş olmasına şaşırdı.

Yıldız Tilbe’nin gündem olan paylaşımı, sanatçının sosyal medyada ne denli etkili olduğunun bir göstergesi oldu. Tilbe daha önce de benzer doğal çıkışlarıyla sık sık gündeme gelmişti.

MARADONA 2020’DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği bir operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

O dönemde tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu kayıp, futbolseverler başta olmak üzere milyonlarca insanı yasa boğmuştu.