SEREN SERENGİL’DEN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Ünlü sunucu ve yorumcu Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir açıklamayla, hayat arkadaşı Mustafa Tohma’nın babası Yusuf Tohma’nın trafik kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu. Serengil’in paylaşımı hem sevenlerini derinden etkiledi hem de kazaya neden olan sürücüye yönelik sert ifadelerle dikkat çekti.

EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ÇARPTI, KAÇTI

Serengil, kazanın sıradan bir trafik kazası olmadığını belirterek yaşananları şu ifadelerle özetledi:

“Maalesef Mustafa’nın babası Yusuf Tohma’nın kullandığı araca, ehliyeti olmayan, içkili ve sarhoş bir sürücü çarpıyor. Araç 3 takla atıyor. Kazaya neden olan kişi ise onu olay yerinde bırakıp kaçıyor. Yusuf Tohma hastaneye kaldırıldı fakat yaşam mücadelesini kaybetti. Bu kişi hâlâ yakalanmadı. Bu bir trafik kazası değil, kasten adam öldürmektir.”

TOHMA AİLESİ İKİNCİ BÜYÜK ACIYI YAŞADI

Seren Serengil, hayat arkadaşının daha önce de büyük bir acı yaşadığını hatırlattı. Mustafa Tohma’nın annesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetmişti. Serengil, Tohma’nın annesinden sonra babasını da kaybetmesinin derin etkisinden bahsetti.

“Üst üste hem annesini hem babasını kaybeden yol arkadaşım Tohma’ya ve acılı ailesine sabır diliyorum.”

YETKİLİLERE ÇAĞRI: “BU CİNAYET CEZASIZ KALMAMALI”

Kazaya sebep olan şahsın hâlâ bulunamamış olması kamuoyunda tepki toplarken, Serengil de yaptığı çağrıyla yetkilileri göreve davet etti. Hem ehliyetsiz hem de alkollü olan sürücünün kaçmasının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Serengil, adaletin yerini bulmasını istedi.

TOPLUMSAL TEPKİ BÜYÜYOR

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, pek çok kullanıcının da tepkisini çekti. Trafikte alkol ve ehliyetsiz kullanım gibi hayati ihlallerin cinayetle eşdeğer olduğu yönündeki görüşler yaygınlaştı. Serengil’in açıklamaları, trafik güvenliği ve cezai yaptırımların yeniden tartışılmasına yol açtı.