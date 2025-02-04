“Yiğit Poyraz Survivor’da Yeniden!”

Survivor 2025 heyecanı hız kesmeden devam ederken, yedeklerden dahil olan Yiğit Poyraz dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önceki sezonlarda da performansıyla adından söz ettiren Poyraz, bu kez sevgilisi Yasmin Erbil‘in tam desteğiyle adaya gidiyor.

Yasmin Erbil’den Duygusal Paylaşım

Yiğit Poyraz’ın Survivor macerasına yeniden başlaması, sevgilisi Yasmin Erbil tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Sosyal medya hesabından sevgilisi için destek mesajı yayınlayan Erbil, Poyraz’ın ada yolculuğuyla ilgili duygu dolu sözler sarf etti.

Instagram’da paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

“İşte geldi aşkım. Şans bilekliğimiz var, inci kolyemiz yok. Kaç günlük duygusallığımın sebebi işte bu. Bütün iyi enerjilerim onunla.”

Bu sözlerle sevgilisini motive eden Yasmin Erbil, Yiğit Poyraz’ın adada başarılı olacağına inandığını belirtti.

Yiğit Poyraz Survivor’da Neler Yapacak?

Daha önceki sezonlarda da öne çıkan Yiğit Poyraz, hızlılığı, dayanıklılığı ve stratejik zekasıyla dikkat çekmişti. Bu sezon da rekabetin en öne çıkan isimlerinden biri olması beklenen Poyraz, Survivor 2025 arenasında rakipleriyle kıyasiya bir mücadeleye girmeye hazır.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Yasmin Erbil’in duygusal desteği ve Yiğit Poyraz’ın tekrar Survivor’a katılması, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. İkilinin sevenleri, paylaşım altına destek mesajları yazarak Yiğit Poyraz’ın başarılı olacağına dair inançlarını dile getirdi.

Sonuç: Yiğit Poyraz’a Destek Büyüyor

Survivor 2025’te heyecan artarak devam ederken, Yiğit Poyrazın performansı merakla bekleniyor. Yasmin Erbil’in destek mesajlarıyla moral bulan başarılı yarışmacının, adadaki stratejileri ve fiziksel performansı izleyiciler tarafından yakından takip edilecek.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/