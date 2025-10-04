NESLİM GÜNGEN’İN DAVASINDA KRİTİK GELİŞME!

İstanbul’da sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen ile birlikte toplam 26 sanığın yargılandığı dava, Küçükçekmece Adliyesi’nde Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görüldü. Dört gün süren duruşmaların ardından mahkeme, Neslim ve İnanç Güngen’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 7 Ocak 2026 tarihine erteledi.

SUÇLAMALAR ÇOK CİDDİ VE ÇEŞİTLİ

Davalı sanıklar, iddianamede malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik gibi ağır suçlarla yargılanıyor.

İddianamede, toplam 10 kişinin mağdur, 6 kişinin müşteki ve 26 kişinin sanık olarak yer aldığı belirtildi. 10 Kasım 2023 tarihinde İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne iletilen şikâyet dilekçesinde, Neslim Güngen’in kendi adını taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon faturalar düzenlediği iddia edildi.

MAĞDURLARDA SAĞLIK RİSKLERİ

İddianamede yer alan bazı müşteki ifadelerine göre, güzellik merkezine başvuran kişilerde yanık, enfeksiyon ve kalıcı yaralanmalar meydana geldi. Örgütün, sahte kalfalık ve usta öğretici belgeleriyle eğitim düzeyi yetersiz personel çalıştırdığı, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan cihazları kullanarak halk sağlığını riske attığı da kaydedildi.

FRANCHISE SÖZLEŞMELERİ VE HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede, Neslim ve İnanç Güngen’in yönettiği suç örgütünün, franchise sözleşmeleri üzerinden yüksek haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Örgüt, franchise açmak isteyen kişilere sahte içerikli videolar izlettirerek yüksek gelir vaatleri sundu ve sözleşmeleri ikna yöntemiyle imzalattı.

Bazı sözleşmelerin, bayilerin aleyhine olacak şekilde değiştirilerek yüksek fesih bedelleri ve ağır şartlarla uygulandığı iddia edildi. Bayilere, ürünleri almak istemedikleri takdirde mal varlıklarına el konulacağı veya icra tehdidi uygulanacağı yönünde baskı yapıldığı kaydedildi.

CİHAZLAR VE SAHTE BELGELER

Sanıkların kendi şirketlerine ve franchise bayilerine temin ettiği cihazların CE belgesinin bulunmadığı, belgelerin sahte üretildiği ve cihazların garanti ve teknik servis hizmetinin verilmediği iddianamede yer aldı. Öte yandan, ağır sözleşme şartlarıyla satılan cihazların arızalanması durumunda mağdurların hiçbir hak talep edemediği belirtildi.

MASAK RAPORLARI VE MALİ İDDİALAR

Hazırlanan MASAK raporlarına göre, örgütün tüm para transferleri aynı banka üzerinden yürütüldü. Örgüt, yüksek meblağlı kredi almak amacıyla sahte faturalar düzenledi. Bu kapsamda, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında 49 yıl 8 aydan 154 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 24 sanık için de benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istendi.

DURUŞMA SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR

Önceki duruşmalarda hakim karşısında gözyaşlarını tutamayan Neslim Güngen’in, ağlayarak savunma yaptığı hatırlatıldı. Mahkeme salonunda büyük bir gerilimin yaşandığı ve sanıkların duruşmalarda sürekli savunma yapma çabası gösterdiği bildirildi.

DAVANIN GELECEĞİ

Bir sonraki duruşma, 7 Ocak 2026 tarihinde görülecek. Bu duruşmada, delil sunumları, müşteki beyanları ve sanık savunmaları ile davanın seyri netleşecek. Kamuoyu, sosyal medya fenomenleri ve yatırımcılar davayı yakından takip ediyor.

Uzmanlar, davanın hem ekonomik hem de sağlık açısından ciddi boyutlara ulaştığını, sanıkların suçlarının topluma yayılmış olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, franchise sisteminde sahte sözleşme ve belgelerle yapılan işlemler nedeniyle mağdurların uğradığı zararların büyüklüğü de tartışma konusu.