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Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’e: İyi ki doğdun bebek!

Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’e: İyi ki doğdun bebek!
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05 Kasım 2021 - 11:55

Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’e: İyi ki doğdun bebek!

Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz, 28 yaşına bastı. Yiğit Kirazcı sevgilisinin yeni yaşını Instagram’da yaptığı paylaşımla kutladı. Kirazcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı “İyi ki doğdun bebek” notuyla yayınladı.

Yiğit Kirazcı'dan Pınar Deniz'e: İyi ki doğdun bebek!Son dönemin popüler oyuncularından biri olan

Pınar Deniz, 28. yaşına girdi. Deniz’in doğum gününü kutlayan ilk isim ise sevgilisi Yiğit Kirazcı oldu. Kirazcı, Instagram hesabından Pınar Deniz ile aşk pozunu yayınladı. Ünlü oyuncu, sevgilisine, “İyi ki doğdun bebek!” sözleriyle seslendi. Deniz de aynı kareyi kendi sayfasında yayınlayarak, Yiğit Kirazcı’ya teşekkür etti.

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