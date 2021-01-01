Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Alina Boz’un Rus annesi ‘Olga’ görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu!

Alina Boz’un Rus annesi ‘Olga’ görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu!
5 views
05 Kasım 2021 - 11:47

Alina Boz’un Rus annesi ‘Olga’ görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu!

Birçok projede yer alan ve adını Paramparça dizisiyle duyuran Alina Boz, oyunculuğuyla dikkati çekiyor. Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer’le aşk yaşayan Boz’un annesi güzelliğiyle gündem oldu.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 1

Aşk 101 dizisinde yer alan güzel ve genç oyuncu Alina Boz, uzun süredir Mithat Can Özer’le aşk yaşıyor.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 2

Özer’le mutlu bir ilişkisi olan ve birçok projede rol alan Boz, Paramparça dizisinde boy göstermişti.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 3

Son olarak Alp Navruz’la Elimi Bırakma dizisinde ve ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı’da oynayan Boz, annesiyle gündeme geldi.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 4

Annesini görenler şaşkınlığını gizleyemezken, güzelliğiyle oyuncunun takipçilerinden tam not aldı.

Rus bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Boz’un güzelliğini annesinden aldığına yönelik yorumlar yapıldı.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 6

ALİNA BOZ’UN ANNESİ OLGA’NIN GÜZELLİĞİ MEST ETTİ

Alina Boz’un annesi Olga Boz, güzelliğiyle büyük beğeni topluyor. Çocukluğunun ilk yılları Rusya’da bir köyde geçen 23 yaşındaki Alina Boz, babasının işleri nedeniyle İstanbul’un Avcılar ilçesine taşındı.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 7

Boz, Rusya’dan İstanbul’a taşındığı zamanlarda dil bilmediği için büyük sorunlar yaşadığını ve çocukların kendisiyle dalga geçtiğini anlatmıştı.

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 8

İşte Alina Boz’un annesi Olga Boz;

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 9

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 10

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 11

Alina Boz'un Rus annesi 'Olga' görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu! - Sayfa 19

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okullara gidecek mi?Bakan Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okullara gidecek mi?
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş…Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş…
Altun’dan o iddiaya yalanlama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadırAltun’dan o iddiaya yalanlama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır
Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’e: İyi ki doğdun bebek!Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’e: İyi ki doğdun bebek!
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dizi sektörüne hızlı giriş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Bakan Bilgin’den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Özer’den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okullara gidecek mi?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altun’dan o iddiaya yalanlama: Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yiğit Kirazcı’dan Pınar Deniz’e: İyi ki doğdun bebek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alina Boz’un Rus annesi ‘Olga’ görenleri büyüledi! Güzelliğinin kaynağı belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz’ın dansı olay oldu! Sosyal medya sallandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İbrahim Tatlıses’in Eski Eşi Ayşegül Yıldız’dan Bomba Yatak Pozları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derin Talu Sevgilisiyle Dudak Dudağa Kameralara Yakalandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Dizi sektörüne hızlı girişKasım 5, 2021-4:06 pm
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !